Los niños pueden estar horas jugando con sus amigos sin parar, y es que aparentemente nunca se les acaba la ‘pila’, pero ¿sabes a qué se debe? A continuación te diremos por qué los niños difícilmente se cansan.

Un niño sano siempre querrá jugar todo el tiempo y esto es algo muy bueno, ya que demuestra que se siente bien, pero como padre te puede cansar el estar persiguiéndolo todo el día y es que por momentos parece que su energía es infinita.

¿Por qué los niños difícilmente se cansan?

Un estudio publicado en ‘Frontiers in Physiology’ trató de demostrar el por qué los niños parece que no se cansan en ningún momento y la ciencia explica que los músculos infantiles no solo muestran una gran resistencia a la fatiga, sino que también se recuperan del ejercicio de alta intensidad más rápidamente que los atletas adultos.

Los niños pueden recuperarse rápidamente del ejercicio de alta intensidad

“Los niños se pueden cansar antes que los adultos en muchas actividades físicas y que tiene una capacidad cardiovascular limitada, movimientos menos eficientes y necesitan dar más pasos para recorrer una misma distancia”, explican en un estudio Sébastien Ratel, profesor de Fisiología del Ejercicio en la Universidad de Clermont Auvergne y Anthony Blazevich, profesor de Biomecánica en la Universidad de Edith Cowan.

“Sin embargo, nuestro estudio muestra que los niños han superado algunas de estas limitaciones gracias al desarrollo de músculos resistentes a la fatiga y la capacidad de recuperarse rápidamente del ejercicio de alta intensidad”,

La energía de los niños se puede comparar con la de los atletas

Según algunas investigaciones, los niños tardaban más en agotarse que los adultos sedentarios al practicar actividades físicas. Esta vez, los investigadores señalaron que su energía se puede comparar incluso con la de los atletas, aunque hasta ahora no existía evidencia de esto.

Para comprobar este estudio, los investigadores formaron tres grupos diferentes: el primero estaba compuesto por niños de entre 8 y 13 años; el segundo, por hombres adultos desentrenados y el tercero, por atletas hombres.

Los componentes de las dos primeras categorías realizaban ejercicio intenso regularmente, mientras que los deportistas sí competían en triatlones o carreras ciclistas internacionales.

(Foto: Freepik)

Los resultados arrojaron que las condiciones físicas de los más pequeños superan a las de los adultos desentrenados.

“Hemos descubierto que los niños usan más su metabolismo aeróbico y se cansan menos al hacer ejercicios de alta intensidad”, explica Ratel.

El investigador también explica que la velocidad en la que su ritmo cardíaco vuelve a su estado habitual demuestra que se recuperan incluso más rápidamente que los atletas.

“Esto podría explicar por qué los niños pueden jugar sin parar cuando los adultos ya nos sentimos cansados”, dice Ratel.

Esta investigación demuestra por qué los niños no se cansan a pesar de que ya han estado buena parte del día jugando y activos.

(Con información de: El Confidencial y Guía Infantil)