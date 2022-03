¿Por qué los juguetes de un recién nacido deben ser blanco y negro?

En las tiendas de artículos para bebés es común encontrar juguetes y peluches de colores brillantes, sin embargo, expertos recomiendan que los juguetes de un recién nacido sean en blanco y negro. ¿Por qué? Te lo explicamos.

La creencia popular afirma que los colores llamativos son lo mejor para el bebé, ya que así se estimula su cerebro y su vista.

No obstante, la oftalmóloga pediatra Carolina Rabanaque, afirma que esto no es del todo cierto pues “la visión del color no es total en los bebés hasta los tres meses, más o menos”.

Juguetes de un recién nacido ¿en blanco y negro?

Los bebés recién nacidos no tienen la vista tan desarrollada como los adultos así que, aunque para nosotros los colores llamativos sean lo más atractivo, no lo es para ellos.

(Foto: Pixabay)

Tiny Love, compañía especializada en productos para bebés destaca que, durante los primeros tres meses de vida, un bebé puede enfocar objetos a una distancia de 20 a 30 cm, más o menos la distancia entre el rostro de sus padres y el bebé cuando lo alimentan.

Por su parte, la Dra. Rabanaque destaca que a partir del tercer mes de vida los niños ya tienen unan visión más clara del color y una mejor sensibilidad al contraste.

Debido a ello, el color intenso, las formas y los detalles de un juguete no son tan interesantes para ellos, más bien los contrastes, pues “no han desarrollado las habilidades de enfoque y parece que su vida se desarrolla en blanco y negro”, agrega la especialista.

“No será hasta los cuatro-seis meses cuando la visión del color se desarrolle por completo, funcionando de la misma manera que la de los adultos”, explica el portal Bebés y más.

Esto significa que en los primeros seis meses de vida el recién nacido no se siente atraído por las formas ni los colores de los objetos, de manera que la mejor opción para ellos son los juguetes en blanco y negro.

"Les ayudan a desarrollar la sensibilidad al contraste y a fijar mejor la vista", dice Rabanaque.

Es recomendable que los juguetes para recién nacidos estén diseñados en blanco y negro y que se los mostremos a una distancia de 20 cm por la falta de habilidad que tienen en lo que se refiere al enfoque.

Desde Color Baby recomiendan “hacerlo con un móvil colgado en su cuna montado con objetos o tarjetas en estos colores, y, poco a poco, ir distanciándolos para estimular la visión”. También se pueden utilizar tejidos suaves o sonajeros, mordederas, entre otros, pero siempre con el blanco y el negro como tonos elegidos.

¿Cuándo darles juguetes de colores intensos?

A medida que el bebé va creciendo y su capacidad de enfoque mejora, además de los juguetes en blanco y negro podemos ofrecerles otros con toda la gama de tonos intensos, para continuar ayudándole a desarrollar su visión.

(Foto: Pexels)

“Los colores influyen en el desarrollo del sistema óptico. Estimulan la retina y la corteza visual por lo que exponer el ojo del niño a toda la gama de colores es imprescindible para que desarrolle una visión perfecta”, explica la oftalmóloga pediatra.

Ya lo sabes, los juguetes para recién nacidos son una mejor opción cuando tienen tonos en blanco y negro, así que procura brindárselos. Con el tiempo, podrás introducir juguetes de colores brillantes y llamativos.

(Con información de Bebés y más, Ser padres, BB Mundo)