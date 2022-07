En los últimos tiempos, el trabajo de parto en casa ha sido una opción cada vez más popular para las futuras madres, tanto que varias famosas como Hilary Duff, Gigi Hadid e incluso Meryl Streep la han tomado.

Un artículo de la revista de la Asociación Española de Pediatría, Anales de Pediatría, indica que parte de esta popularidad surge por la idea de tener un parto más humanizado; sin embargo, es necesario ¿qué tan seguro es un parto en casa?

(foto: freepik)

¿Por qué es una opción? Beneficios del parto en casa

Muchas personas comienzan a considerar el parto en casa como primera opción, dejando de lado la idea de tener un parto en una institución hospitalaria.

Un artículo publicado en la revista Anales de Pediatría, indica que el parto en casa puede tener ventajas y beneficios para la madre y el recién nacido, pero es necesario que para que sea seguro, se debe contar con instrumentos y materiales especializados, así como de la presencia de profesionales acreditados.

Además, agrega la publicación, se requiere que exista una coordinación con los médicos especialistas hospitalarios, para evitar complicaciones o riesgos para la madre y el bebé.

Mayo Clinic y la Asociación Americana de Embarazo, dicen que algunas de las razones por las cuales el parto en casa es elegido son:

Menos costoso . Según la American Pregnancy Association , un parto en casa cuesta aproximadamente 60% menos que en el hospital.

. Según la , un cuesta aproximadamente 60% menos que en el hospital. Puede ofrecer una sensación de libertad y control durante el parto.

durante el parto. No hay intervención médica , por lo que no se administran analgésicos o medicamentos para acelerar o inducir el trabajo de parto.

, por lo que no se administran analgésicos o medicamentos para acelerar o inducir el trabajo de parto. Se puede estar en un lugar cómodo, conocido , con la familia, lo que brinda una sensación de calma .

, con la familia, lo que brinda una . Razones culturales o religiosas .

o . Desconfianza o insatisfacción en la atención hospitalaria .

o en la . Un parto en casa permite que exista un vínculo inmediato entre la madre y el bebé .

permite que exista un . Se puede iniciar la lactancia de forma inmediata.

(foto: unsplash)

¿Quiénes no pueden tener un parto en casa?

La Asociación Americana de Embarazo, indica que existen características que deben tomarse a consideración, ya que de presentar alguna, no se recomienda tener un parto en casa.

El parto en casa no debe realizarse si la persona embarazada:

Es diabética

Tiene hipertensión arterial (presión arterial alta crónica) o preeclampsia .

(presión arterial alta crónica) o . Ha tenido previamente un parto prematuro, o si existe el riesgo de tenerlo (según la información del médico de cabecera).

Mayo Clinic agrega que un parto en casa tampoco debe realizarse si:

Se trata de un embarazo múltiple (es decir gemelos, trillizos, o más).

(es decir gemelos, trillizos, o más). El bebé tiene una posición incorrecta dentro del vientre (para que se trate de un parto seguro, el bebé debe estar de cabeza).

dentro del vientre (para que se trate de un parto seguro, el bebé debe estar de cabeza). Previamente se realizó una cesárea.

(foto: unsplash)

¿Sería necesario ir al hospital luego del parto en casa?

Según datos de la Asociación Americana de Embarazo, un 40% de las madres primerizas requieren ser transferidas a un hospital luego del parto.

Las razones de estos traslados, informa la Asociación y también Mayo Clinic, pueden ser:

Un estancamiento del trabajo de parto , este no avanza.

, este no avanza. Hay signos de sufrimiento fetal en el bebé.

en el bebé. Ruptura prematura de las membranas.

de las membranas. Prolapso del cordón umbilical.

Elevación de la presión sanguínea.

sanguínea. Agotamiento de la madre , y falta de deseos por continuar.

, y falta de deseos por continuar. Hemorragia .

. Dolor intenso.

(foto: freepik)

Prepararse para un parto en casa: ¿qué hay que considerar?

El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG, por sus siglas en inglés), refiere que las mujeres deben tener la opción de elegir libremente sobre el tipo de parto que quieren, pero es necesario que reciban la información médica pertinente sobre sus riesgos y beneficios.

Entre los riesgos, informa el Colegio, se encuentran:

Incremento del riesgo de muerte perinatal.

Aumento en el riesgo de tener convulsiones del recién nacido o disfunciones neurológicas.

Es necesario que las embarazadas que seleccionen el parto en casa como su opción definitiva, se informen lo necesario para prevenir la muerte perinatal y reducir los riesgos de esta, así como cualquier complicación.

Para lograrlo, es necesario que para el parto en casa:

Se haga una correcta selección de personal para que atienda el parto (se recomienda que se elija un equipo conformado por una partera y un obstetra).

para que atienda el parto (se recomienda que se elija un equipo conformado por una partera y un obstetra). Se cuente con acceso a consulta o al hospital en caso de ser necesario.

en caso de ser necesario. Exista la opción de tener transporte rápido y seguro a una institución hospitalaria si llega a requerirse.

A estas recomendaciones del Colegio Americano, la Asociación Americana del Embarazo, agrega que se tiene que:

Preparar un plan B en caso de que sea necesario.

en caso de que sea necesario. Se contrate una doula ( asistente para el trabajo de parto que brinda apoyo emocional y físico).

( para el que brinda apoyo emocional y físico). Tener contacto con un pediatra es relevante, pues se requiere que este evalúe al bebé recién nacido durante las primeras 24 horas del nacimiento.

(Con información de: American Pregnancy Association, Anales de Pediatría de la Asociación Española de Pediatría, The American College of Obstetricians and Gynecologists, Mayo Clinic)