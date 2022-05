Las madres solteras tienen mejor autoestima

En la actualidad, las madres solteras ya no se sienten tan oprimidas como antes, y su autoestima parece ser más alta que el de las mujeres sin hijos, según concluye un estudio realizado por la Universidad de Humboldt, en Alemania.

Anteriormente ser madre soltera significaba una serie de negativas, presiones y discriminaciones sociales inagotables, pero afortunadamente los tiempos cambian, y con ello también se van diluyendo las visiones falsas sobre este tipo de maternidad, cada vez más frecuente y reconocido.

Uno de los mitos que más permanecían dentro del pensamiento general, era que las mujeres que llevaban la maternidad en solitario podían tener una imagen o valor de sí mismas inferior al resto de las mujeres, pero un estudio liderado por la psicóloga Weibke Neberich, de la Universidad de Humboldt, revela que en la actualidad las mujeres que son madres solteras tienen una mejor percepción de ellas mismas, en relación a mujeres de la misma edad que no han sido madres.

(foto: unsplash)

El estudio consistió en analizar a más de 10.000 mujeres inscritas en la app de citas eDarling, evaluando satisfacción en diferentes categorías, como satisfacción y percepción laboral, así como también flexibilidad ante relaciones futuras.

Los resultados mostraron que el 90% de las mujeres que eran madres solteras se consideraban más trabajadoras, positivas, responsables y fuertes, mientras que solo el 80% de las mujeres solteras sin hijos respondió que se sentían como grandes trabajadoras.

Este resultado, según la propia investigadora, puede ser resultado del estilo de vida de las mamás solteras, que suelen trabajar más duro y ser más responsables, pues son ellas las que son responsables de mantener a sus hijos y a su hogar, lo que también resulta en que se sientan mucho más satisfechas y felices con ellas mismas al tener buenos resultados.

Por otra parte, el estudio también arrojó que las madres solteras son mucho más flexibles que aquellas mujeres sin hijos, pues el 88% contestó que aceptaría una relación con un hombre que tuviese un hijo.

Esta flexibilidad ante las situaciones podría ser el resultado directo de la forma adaptativa que las madres solteras han tenido que tomar a lo largo de la vida para enfrentar obstáculos o situaciones negativas, así como para superarlos, lo que no solo las vuelve más resilientes, también les otorga adaptabilidad.

Las madres solteras también son capaces de criar hijos que posteriormente se vuelvan adultos con mejores habilidades de resiliencia, con mayor responsabilidad, y una autoestima más elevada, pues no solo aprenderán directamente de la imagen materna que se les ha brindado durante el crecimiento (la imagen de una mujer fuerte, capaz, valiente, resiliente, que ha sido capaz de avanzar a pesar de cualquier circunstancia), también lo harán del estilo de vida en que han crecido, aprendiendo que todo necesita esfuerzo y perseverancia.

(foto: unsplash)

El trabajo de madre soltera no siempre es fácil, principalmente porque es un trabajo doble: sostener económicamente el hogar y cuidarlo, y aunque puede resultar gratificante saber que tú puedes con todo lo negativo, avanzando con la cabeza en alto, es necesario que de vez en cuando te detengas unos instantes para revisar y cuidar tu autoestima.

Rodéate de gente que traiga positividad a tu vida. Intenta no generar vínculos muy cercanos con personas que en lugar de aportar, solo se dediquen a criticar o hacer comentarios que nada bueno otorgan.

Busca un tiempo para ti sola, que puedas utilizar para hacer algo que tú quieras. Sabemos que estar con tus hijos y el trabajo son importantes, pero también lo eres tú. Regálate un poco de tiempo diario para ti, donde puedas hacer algo por y para ti: un hobby, una rutina de belleza, algo que te haga sentir bien.

Recuerda que la perfección no existe, por lo que no debes reprocharte si algo ha fallado o no ha salido como lo tenías planeado. Es necesario que sepas que los errores existen, que pueden suceder, pero pueden ser solucionados. Esto servirá para que tus hijos también aprendan a solucionar obstáculos.

Si lo necesitas, pedir ayuda no está mal, y nunca lo estará. A veces es necesario. No olvides que no siempre podrás cargar el mundo tú sola, y que pedir ayuda no está mal.