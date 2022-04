Las leches de fórmula con aceite de palma ¿es dañino para tu bebé?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) evaluó 18 leches de fórmula para bebé, donde encontró que hay algunas marcas que incluyen aceite de palma ¿qué efectos tiene? Te lo decimos a continuación.

Además de los niveles de aceite de palma, Profeco analizó los nutrimentos, vitaminas, minerales, ácidos grasos, entre otros ingredientes.

Healthy Chindren detalla que las leches de fórmula a base de leche de vaca representan alrededor del 80% de las fórmulas que se venden. Se tratan por medio de calor y otros métodos para que la proteína sea más digerible, además de que se añade más azúcar de la leche o lactosa para que la concentración sea igual a la que se encuentra en la leche materna.

También se elimina la grasa láctea y se reemplaza con aceites vegetales y otras grasas que los bebés pueden digerir fácilmente y son mejores para el crecimiento del pequeño.

Leches de fórmula con aceite de palma

En la Revista del Consumidor de abril de 2022 Profeco dio a conocer las marcas de leche para bebé con fórmulas lácteas que entre sus componentes utilizan el aceite de palma.

(Foto: Pexels)

El organismo evaluó 18 fórmulas para lactantes, 16 a base de leche de vaca y dos a base de leche de cabra donde se revisó los nutrimentos, vitaminas, minerales, ácidos grasos, ingrediente lácteo, prebióticos, calidad sanitaria y contenido neto, entre otros ingredientes.

Las marcas de leche de fórmula que añaden aceite de palma son:

SMA Gold, fórmula con hierro para lactantes/México/900g.

Enfamil Premium, fórmula para lactantes con hierro y una mezcla de prebióticos/México/375g.

Frisolac Gold, fórmula para lactantes/Holanda/800g.

Hipp Orgánico Combiotic, fórmula para lactantes/Alemania/600g.

Holle Orgánica. Fórmula para lactantes/Austria/500g.

Infacare, fórmula con hierro para lactantes/México/400g.

Naty Baby, fórmula para lactantes con hierro/México/400g.

Nestlé Nan Optimal Pro, fórmula para lactantes con hierro y prebióticos/México/400g.

Nestlé Nidal Bebé, fórmula para lactantes con hiero y prebióticos/México/800g.

Novamil, fórmula con hierro para lactantes/Alemania/400g.

Novamil AC1, fórmula para lactantes con hierro/Francia/400g.

Nutrilon Premium, fórmula para lactante/Polonia/400g.

Well Beginnings, fórmula con hierro para lactantes/México/900g.

Por su parte, las marcas de leche de fórmula sin aceite de palma son:

Abbot Similac 1, fórmula con hierro para lactantes/Irlanda/850g.

Alpha Pro, fórmula láctea con hierro para lactantes de 0-6 meses/México/400g.

NutriBaby Premium, fórmula para lactantes con hierro y ácidos grasos/Argentina/400g.

Kabrita, fórmula para lactantes en polvo a base de leche de cabra/Holanda/400g.

Holle Orgánica, fórmula para lactantes a base de leche de cabra/Austria/400g.

(Foto: Pinterest)

¿Cuál es el riego de consumir productos con aceite de palma?

De acuerdo a la Alianza por la salud alimentaria, el aceite de palma es el más consumido en el mundo pues está en la mitad de los productos vendidos en los supermercados a nivel mundial y su producción aumentó de forma alarmante en años recientes. Se estima que un tercio de todo el aceite vegetal usado en el mundo es de palma.

El aceite de palma se usa principalmente para dar consistencia cremosa a chocolates, galletas dulces y helados. También es utilizado en el pan de caja, palomitas, galletas saladas y en la comida rápida.

No sólo está en la comida, también está en el jabón, detergente, champú y otros productos de limpieza, así como en cosméticos como el lápiz labial.

El problema clave por consumir aceite de palma es la destrucción de la selva para la creación de plantaciones de palma aceitera ya que tiene efectos irreversibles en este importante ecosistema y su biodiversidad.

La deforestación pone en riesgo el hábitat de animales en peligro como orangutanes, elefantes y tigres. Además, las emisiones de CO2 que resultan de la deforestación contribuyen al cambio climático.

(Foto: Pinterest)

En cuanto a la salud, el aceite de palma es alto en grasas saturadas, contiene una cantidad similar a la mantequilla. En un estudio donde las personas consumieron una dieta a base de aceite de palma aumentaron su colesterol LDL o colesterol malo en sólo 5 semanas.

De acuerdo con la Fundación Española del Corazón el aceite de palma sí puede tener efectos negativos para nuestro organismo si se consume en grandes cantidades.

“El aceite de palma se trata de un producto refinado con un 45% de ácido palmítico. Su característica principal es que al refinarlo deja de ser una grasa con propiedades beneficiosas porque pierde los antioxidantes”, detallan.

Ricardo Sheffield, titular de Profeco, dijo a Milenio que varias marcas de leche de fórmula usan aceite de palma a pesar de que hay muchos otros aceites que son sustentables y de que existe un movimiento internacional para sustituirlo debido a la deforestación de selvas que representa.

Aclaró que el ingrediente no está prohibido y en general no hace daño a los bebés pero sí representa un riesgo para el medio ambiente.

Elegir la mejor leche de fórmula para bebés

Profeco recomendó no mezclar marcas de fórmulas lácteas ya que pueden alterar la dosis nutrimental que el bebé requiere. Asimismo, pidió no cambiar el producto del envase original para impedir que se contamine y no adicionar algo más a la fórmula, ya que se podrían aportar menos nutrimentos de los que necesita el bebé, lo que provoca deshidratación.

Finalmente, aconsejó a los padres para considerar las alergias del bebé antes de darles leche de fórmula, así como darle el producto que sea acorde a su edad y considerar el tipo de leche.

(Foto: Pinterest)

Cabe recordar que la leche materna es la mejor forma de alimentar al bebé, pues la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que “aporta toda la energía y los nutrientes que el niño necesita en sus primeros meses de vida, y sigue cubriendo la mitad o más de las necesidades nutricionales del niño durante el segundo semestre de vida, y hasta un tercio durante el segundo año”.

La leche materna también fomenta el desarrollo sensorial y cognitivo, y protege al niño de las enfermedades infecciosas y las enfermedades crónicas. Reduce la mortalidad del lactante por enfermedades frecuentes en la infancia, tales como la diarrea o la neumonía, y ayuda a una recuperación más rápida de las enfermedades.

(Con información de Revista del Consumidor, OMS y Alianza por la salud alimentaria)

