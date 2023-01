Una de las principales fuentes de información actualmente, son las redes sociales, principalmente los videos de Tik Tok, donde se hizo viral un video que asegura que la hinchazón de nariz es un síntoma de embarazo ¿Es real? Esto dicen los expertos.

En el embarazo, el cuerpo sufre una serie de cambios que van más allá del crecimiento de la pancita o la incomodidad en los pechos.

Las variaciones hormonales hacen de las suyas y causan estragos en la apariencia de la piel, el cabello, las uñas y hasta la nariz.

Notar que la nariz se hace más grande en el embarazo es algo que muchas mujeres aseguran que les ocurre y no es su imaginación, los cambios en el volumen de la nariz en esta etapa son reales y aquí te explicamos por qué ocurre.

Hinchazón en la nariz ¿un síntoma de embarazo?

Por medio de Tik Tok, muchas mujeres aseguraron que antes del embarazo, tenían una nariz más pequeña y tras ser madres, notaron un aumento en el tamaño de esta zona, incluso el doble de tamaño.

En años anteriores, la modelo estadounidense Chrissy Teigen dijo en su Twitter que su nariz estaba enorme y que hasta tenía su propio Índice de Masa Corporal debido al embarazo. Como respuesta, miles de mujeres le agradecieron por hablar públicamente de ese síntoma.

(Foto: pexels)

Lo cierto es que no solo tu pancita crece en el embarazo, hay otras partes de tu cuerpo que aumentan de tamaño, como los tobillos, los labios y hasta la nariz.

Así lo aseguran distintos expertos, como la ginecóloga Amira Alkourdi, que explica que la causa de estos cambios en el tamaño de distintas partes del cuerpo se relaciona con la retención de líquidos, especialmente en el último trimestre.

Por su parte, la doctora Shannon M. Clark, de la Universidad de Texas en Galveston, asegura que la causa de esta alteración en la nariz se debe principalmente a la dilación de los vasos sanguíneos, lo que favorece la dilatación basal.

Según la experta, la nariz y otras partes del cuerpo tienen una membrana mucosa que se ve alterada en la gestación.

¿Debo preocuparme por el cambio de tamaño de mi nariz?

Esto es completamente normal y no tiene que ser motivo de preocupación, sin embargo, la doctora alerta que si hay hinchazón no solo de la nariz, sino del rostro en general así como de las manos y no se quita en más de 20 días, será mejor acudir al médico.

Especialmente si esta hinchazón se acompaña de molestias como visión borrosa y dolor de cabeza, ya que son síntomas de preeclampsia, que es la presión arterial alta en el embarazo y signo de daño hepático o renal que ocurre con frecuencia después de la semana 20 de gestación.

(Foto: pexels)

Mayo Clinic advierte que la preeclampsia que no se trata oportunamente favorece complicaciones como restricción del crecimiento fetal, nacimiento prematuro, desprendimiento de la placenta, convulsiones, enfermedad cardiovascular y daño a otros órganos.

Lo ideal es acudir al médico en cuanto notes cambios repentinos como una cara hinchada en el embarazo que se acompaña de otros síntomas.

(Con información de Mayo Clinic)