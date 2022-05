¿La cesárea aumenta el riesgo de alergias en el bebé?

Un estudio realizado recientemente por el Instituto de Investigación Infantil Murdoch (MCRI), en Australia y publicado en el "Journal of Allergy and Clinical Immunology" indica que los partos por cesárea no tienen relación alguna con un mayor riesgo de alergia alimentaria durante el primer año de vida.

(Foto: Unsplash)

El estudio descubrió que los partos por cesárea, con o sin trabajo de parto, de urgencia o electivo, en comparación con el parto vaginal, no influyen en la probabilidad de que el recién nacido sufra algún tipo de alergia alimentaria.

Rachel Peters, profesora asociada de Murdoch’s Children, mencionó que debido a la falta de estudios la asociación entre el modo de parto y las alergias a los alimentos no era clara a causa de la falta de estudios que vinculen los resultados precisos de la prueba de alimentos con la información detallada sobre el tipo de parto.

Datos relevantes del estudio

En la investigación participaron 2.045 bebés del estudio HealthNuts, con datos vinculados a la Victorian Perinatal Data Collection para obtener información detallada sobre los factores del nacimiento.

El estudio arrojó que del 30% de los nacidos por cesárea, solamente el 12.7% presentó una alergia alimentaria, en comparación con el 13.2% de los nacidos por vía vaginal.

Antes del estudio, se pensaba que una posible relación entre el parto por cesárea y la alergia podría reflejar diferencias en la exposición microbiana temprana (bacterias de la vagina de la madre) durante el parto.

Peters afirma que este descubrimiento ayudará a los cuidadores a evaluar los riesgos y beneficios del parto por cesárea y a tranquilizar a las madres que requieran de este tipo de intervenciones.

(Foto: Unsplash)

Causas principales de alergias alimentarias

La nutricionista de Clínica Dávila, Elizabeth Sagaceta, explica que, en el caso de los niños, las alergias alimentarias son desencadenadas a causa de proteínas contenidas en alimentos como leche de vaca, trigo, soya, huevo y frutos secos.

Asimismo, asegura que “a pesar de que se ha visto un incremento de las alergias alimentarias en los primeros meses de vida, en la mayoría de los casos, esta situación se logra revertir a medida que el intestino del niño va madurando”.

En el caso de los lactantes, la alergia es producida por la proteína de la leche de vaca, que es traspasada por la madre a través de la lactancia, por lo tanto, el tratamiento consiste en la eliminación de la leche de vaca de la dieta de la madre y sustituirla por otros alimentos.

Con información de Infosalus, Prensa Madrid, Clínica Dávila