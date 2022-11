La actriz Jennifer Aniston reveló en una entrevista para la revista Allure que intentó tener hijos con ayuda de una técnica de reproducción asistida conocida como fertilización in vitro.

Durante su carrera, siempre se especuló sobre su decisión de no tener hijos, pero según reveló, no fue que no quiso, sino que no pudo. Ella mencionó en la entrevista que trató de quedar embarazada pero fue un proceso muy difícil.

Platicó que la fertilización in vitro fue un proceso muy difícil y que habría dado todo por cambiar el pasado y haber congelado sus óvulos. Pero “simplemente no lo piensas”, prosiguió, “Hoy ese barco ha zarpado”.

La actriz dijo que sus 30 y 40 años fueron muy difíciles porque fue cuando intentó tener hijos con sus parejas, pero no pudo. En medio de eso, los medios la tacharon de egoísta por elegir su carrera en vez de una familia.

¿Qué es la fertilización in vitro a la que se sometió Jennifer Aniston para tener hijos?

El doctor Víctor Marín explica para SuMédico que las mujeres que no lograron tener hijos pueden sufrir de infertilidad o esterilidad. La infertilidad es la incapacidad para llegar al término del embarazo con un bebé vivo.

La esterilidad ocurre cuando después de un año de mantener relaciones sexuales sin protección, por lo menos dos o tres veces a la semana, una mujer menor de 35 años tiene dificultad o incapacidad para embarazarse.

De acuerdo con la OMS, 186 millones de personas en el mundo padecen infertilidad.

En las mujeres, hay algunos padecimientos que pueden generar infertilidad como:

Síndrome de ovario poliquístico

Endometriosis

Daño relacionado con el cáncer y su tratamiento

Hipertiroidismo e hipotiroidismo

Hacer demasiado ejercicio

Anomalías del útero

Insuficiencia ovárica primaria

Adherencia pélvica

¿Qué son las técnicas de reproducción asistida?

Son procedimientos médicos por medio de los cuales una mujer o una pareja puede lograr un embarazo con la ayuda de un biólogo de la reproducción y distintas técnicas.

Cuando una mujer o una pareja presenta infertilidad o esterilidad puede lograr un embarazo por medio de las técnicas de reproducción asistida. La biología de la reproducción es una rama de la ginecología que se dedica a ayudar a las personas a tener un embarazo.

Las técnicas de reproducción se clasifican de acuerdo con su grado de complejidad. Las técnicas de baja complejidad incluyen:

Coito programado e inseminación artificial

Las técnicas de alta complejidad incluyen:

Fertilización in vitro y sus respectivas variantes

¿Cómo es la fertilización in vitro que se hizo Jennifer Aniston?

La fertilización in vitro es una técnica en la que se extraen óvulos maduros de los ovarios y se los fecunda con esperma en un laboratorio. Después, el óvulo o los óvulos fecundados, es decir, embriones, se implantan en un útero y se espera que el embarazo llegue a su término con un bebe sano.

Un ciclo completo de fertilización in vitro lleva tres semanas y aunque es la técnica más eficaz, no siempre se logra que la mujer llegue al término del embarazo con un bebé vivo.

Las posibilidades de tener un niño sano por medio de la fertilización in vitro dependen de varios factores, como la edad y la causa de la infertilidad. Además, la fertilización in vitro puede llevar mucho tiempo, ser costosa y ser invasiva.

(Con información de SuMédico, Mayo Clinic)