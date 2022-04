Futuro incierto para bebé que nació con dos cabezas y dos corazones

La depresión infantil es una enfermedad psiquiátrica bastante frecuente y seria en niños y adolescentes. Se trata de una enfermedad clasificada dentro de los trastornos del humor.

Aproximadamente un 5 por ciento, o uno de cada 20 niños y adolescentes tendrá un episodio depresivo antes de cumplir los 19 años. Los estudios muestran que los padres suelen subestimar seriamente la intensidad de la depresión de sus hijos, por lo que te mostramos las señales de que tu hijo padece este mal.

Tristeza frecuente o episodios de llanto

Si tu hijo pasa gran parte del día triste, aislado, sin querer jugar, hacer la tarea o sus actividades cotidianas y además llora frecuentemente estos son una señal clara de depresión.

No debes subestimar la tristeza de tu hijo o su llanto, esto no es algo normal por lo que si ves a tu niños así durante días, es importante que hables con él y que lo lleves con un especialista.

Mal humor e irritabilidad

El malhumor y la irritabilidad se pueden ver como una actitud negativa e irrespetuosa del niño, pero este también es un signo claro de depresión.

Los niños suelen ser felices y querer jugar todo el tiempo, si a tu hijo cualquier cosa lo hace enojar y ponerse irritable debes vigilar este comportamiento ya que podría estar deprimido.

Si al jugar con sus amigos siempre muestra mal humor e irritabilidad y es el niño que siempre termina peleado, debes atender este problema ya que puede deberse a una depresión.

Bajo nivel de energía

El nivel de energía bajo y la falta de interés se pueden ver como vagancia y el no querer ni siquiera intentar hacer actividades o pararse de su cama.

Como ya lo mencionamos antes, un niño sano y feliz siempre va a querer estar jugando con sus amigos o estar realizando cualquier actividad, si tu hijo no se quiere parar de la cama o siempre se encuentra cansado y sin ganas de hacer nada, este es un claro síntoma de depresión.

Quejas frecuentes sobre problemas físicos

Si tu hijo presenta problemas físicos como dolores de cabeza, o de estómago, mareos, náuseas y ya lo llevaste al médico y no se encontró alguna causa a que puedan deberse, esto es un claro ejemplo de depresión.

La depresión genera problemas de salud y tu hijo puede padecerlos sino se atiende este problema.

No dormir bien

Si tu hijo de pronto duerme mucho más o mucho menos de lo normal y este patrón dura días, puede deberse a un problema de depresión.

Los trastornos del sueño también son un claro síntoma de depresión por lo que no debes tomar a la ligera cuando tu hijo te platica sobre sus problemas para dormir.

Cualquier problema de depresión debe ser tratado por un especialista, no te hagas de la vista gorda cuando tu hijo de señales sobre este problema, ayúdalo y llévalo con un especialista.

(Con información de: CUN, Sanitas y KidsHealth)

Cáncer infantil:

El cáncer es la principal causa de muerte entre los 5 y 14 años de edad. Anualmente mueren aproximadamente 2,000 niños dado que en México la supervivencia estimada a 5 años es del 56%, mientras que en otros países alcanza más del 80%. En el país existen solamente 64 Unidades Médicas Acreditadas (UMA) para la atención integral de niños y adolescentes con cáncer.

Leucemia:

Es el tipo de cáncer pediátrico más frecuente, representa el 52% del total de casos en México. Es una enfermedad de la sangre y la médula ósea en la que son afectados los glóbulos blancos (linfocitos).Sus síntomas son:anemia, fiebre constante, moretones y sangrado excesivos y sin razón aparente, dolor de huesos y articulaciones, ganglios en las axilas, el estómago y la ingle, debilidad y palidez y pérdida de apetito.

Neuroblastoma:

Es un cáncer que se desarrolla en el sistema nervioso; el sistema nervioso se encarga de los pensamientos, los cinco sentidos, el movimiento y la vista, está compuesto del cerebro, la médula espinal y los nervios. Los niños menores de 5 años son quienes presentan más casos. Los síntomas son: dolor abdominal, en el pecho o los huesos, silbido al respirar, pupilas desiguales y círculos oscuros alrededor de los ojos o bultos debajo de la piel.

Linfomas:

Son tipos de cáncer que se desarrollan en el sistema linfático, el cual se encarga de transportar los glóbulos blancos al cuerpo mediante un líquido llamado linfa. Existen dos tipos de linfoma: el linfoma no Hodgkin y el Hodgkin, el primero es el más común en niños. Los principales síntomas de la enfermedad son la hinchazón de los ganglios linfáticos, fiebre y fatiga.

Osteosarcoma:

Es un tipo de tumor que se desarrolla en los huesos, principalmente en los grandes localizados en la espinilla, el muslo o el brazo. Esta enfermedad se presenta mayoritariamente en adolescentes de 15 años.Los síntomas principales son: dolor de huesos, dolor de articulaciones, fracturas por movimientos rutinarios, limitación de movimiento y cojera.

Rabdomiosarcoma:

Es un tipo de cáncer en el que se forman células cancerígenas en los tejidos musculares. Los niños que más casos presentan son en edades de 2 a 5 años. Los síntomas que se presentan son: bultos que crecen y causan dolor, ojos saltones,dolor de cabeza, problemas para orinar y evacuar, sangre en la orina y sangrado de la nariz, la vagina o el recto.