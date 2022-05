“Estoy embarazada y tengo lupus… espero que todo salga bien”

Mayra fue diagnosticada con lupus en octubre y en ese mes tuvo su primer brote. Su regla no bajaba, por lo que sospechaba de embarazo, aunque todavía no tenía la certeza de estarlo.

Solo llegó a presentar dolor articular y ese fue el síntoma más relevante de lupus que tuvo, aunque no lo atribuyó a este padecimiento, sino que lo atribuyó a una infección.

“Pensé que era como cuando te enfermas de la garganta y tienes el cuerpo cortado. Sin embargo, los dolores se prolongaron durante 15 días y un doctor me hizo los estudios de anticuerpos antinucleares ANA. Me diagnosticó el lupus. Después busqué a una reumatóloga”, cuenta Mayra para SuMédico.

El 10 de mayo se conmemora el día de las madres y también el día internacional del lupus, por lo que SuMédico buscó el testimonio de una mamá embarazada con lupus. Esta es la historia de Mayra.

Foto: proporcionada por Mayra

De acuerdo con la Lupus Foundation of America, por lo menos 5 millones de personas en todo el planeta tienen algún tipo de lupus y se estima que solo en Estados Unidos 1.5 millones de personas padecen esta condición.

Esta fundación resalta que el 90% de los que viven con este padecimiento son mujeres. La mayoría de la gente con lupus desarrolla el padecimiento entre los 15 y los 44 años. Sin embargo, los menores también pueden padecerlo.

El American College of Rheumatology señala que esta enfermedad puede afectar a los pequeños y se tiene la estimación de que el 20% de los pacientes con lupus en Estados Unidos son niños.

Según las últimas cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en nuestro país se tiene un estimado de 20 personas por cada 100 mil habitantes con lupus.

En México no se tiene un registro de la afección como tal, pues debido a los síntomas, suele confundirse con otros padecimientos. Por todo ello, es una enfermedad subdiagnosticada.

“Lloré por la noticia del lupus… después me dio covid”

Cuando Mayra recibió la noticia de que tenía lupus sintió mucha tristeza y lloró mucho porque dos de sus amigas habían padecido esta enfermedad y perdieron la vida.

"Pensé que yo también moriría. Cuando supe que estaba embarazada lo único que pensé fue en luchar. Fue cuando busqué a la reumatóloga y me mandó a hacer unos estudios, entre los que se incluía la radiografía de tórax, que ella me pidió asegurarme de que no tuviera un embarazo porque los rayos X le podían hacer daño a mi bebé”, cuenta Mayra.

Se hizo una prueba de sangre y dio falso negativo, pero después, con la prueba de orina, salió positivo.

“Me mandó a hacer la prueba de los 18 elementos y me comentó que no había ningún riesgo de que afectara al bebé. Después tuve otras complicaciones: presenté sangrados y vómito al grado de deshidratarme durante 3 meses. Luego de ese tiempo me repitieron los estudios, los ANA, y nada más me dieron hidroxicloroquina, que es lo único que tomo para el lupus”, señala Mayra.

Al cuarto mes le dio coronavirus, una condición que se sumó a la presencia del lupus y al embarazo. Reposó 15 días, comenzaron las contracciones y le pidieron otros 15 días de reposo.

“Casi a los 5 meses me diagnosticaron síndrome antifosfolípido, que es común en las embarazadas con lupus. Me inyectan un anticoagulante en la panza todos los días, una dosis diaria. Voy a cumplir 7 meses de embarazo. Mi diagnóstico de lupus y embarazo fueron al mismo tiempo”, apunta.

“Todavía falta el parto, pero veo a mi bebé con vida”

Hasta el momento todo marcha bien y en el último estudio le dijeron que era un embarazo armónico.

“Hasta ahorita mi bebé va creciendo a tiempo porque se corre el riesgo de que deje de crecer por la enfermedad o que el padecimiento la rechace, pero en este momento no ha existido ningún problema. De los últimos 5 meses para acá ha sido un embarazo tranquilo, pero hubo un momento en el que cada mes tenía una enfermedad. Se llamará Valentina”, menciona Mayra.

“Al principio tienes mucho miedo, pero un buen equipo médico, la fe y la familia son indispensables para enfrentar la enfermedad. Influye mucho el estado de ánimo: si piensas en estar bien para tu bebé, lo puedes lograr muy bien. Sobreviví al lupus, al coronavirus y mi embarazo va bien. Me siento triunfadora y fuerte”, concluye Mayra.