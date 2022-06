México nuevamente da de qué hablar, y esta vez por la noticia de una pareja que espera 13 hijos, lo que representa toda una novedad, incluso si no es la primera vez que se da un caso así en el mundo. Sin embargo, ¿es posible dar a luz a tantos hijos?

(foto: unsplash)

Dar a luz 13 hijos: la historia en Ixtapaluca

En Ixtapaluca, Estado de México, una pareja está dando de qué hablar, ya que podrían ser la primera pareja del mundo que tenga 13 hijos en un solo parto.

La pareja, formada por Antonio Soriano y Maritza Hernandez, tendrían ya 19 hijos, pues además de los 13 que esperan, ya han tenido otros seis: uno de parto único, dos de parto gemelar, y trillizos.

La noticia salió a la luz cuando el regidor Gerardo Guerrero solicitó apoyo de las autoridades y la ciudadanía para apoyar económicamente a la numerosa familia.

Si bien, se sabe que los bebés se encuentran en buenas condiciones gracias a los reportes médicos, el parto será atendido en un hospital de Toluca, donde especialistas los recibirán a la hora del parto para evitar complicaciones que pueden presentarse debido al número de bebés.

Casos anteriores

Como dijimos, este no es el primer caso que se tiene registrado de un embarazo tan numeroso. En 2013, se informó que una mujer iraquí de 40 años, estaba embarazada y en espera de 13 hijos; sin embargo, un médico especialista (Mikdam Al Jabouri), informó que cuatro de los fetos estaban muertos.

Y en 2021, en Marruecos, Halima Cisse, dio a luz a 9 bebés, cuando en realidad se esperaba que nacieran solo 7. A pesar de ello, y de lo raro que puede ser, los bebés de Halima nacieron todos en buen estado y sin complicaciones.

(foto: unsplash)

Los embarazos múltiples

Un embarazo múltiple se define, como su nombre lo dice, como un embarazo donde hay dos o más fetos dentro del útero.

Algunos de estos fetos se forman por la presencia de dos o más óvulos, que posteriormente son fecundados cada uno por un espermatozoide diferente (lo que daría lugar al nacimiento de los mellizos, popularmente llamados “cuates”), esto significa que pueden ser diferentes a la hora de nacer, ya que cada uno tiene una carga genética distinta.

Sin embargo, también existe la posibilidad de que un solo óvulo fecundado por un solo espermatozoide se divida, dando así embriones idénticos, que tendrían prácticamente el mismo material genético. Estos embarazos son los que dan lugar a los gemelos idénticos (o “verdaderos” gemelos), donde comparten el mismo sexo, mismo tipo de sangre, etc.

En México, durante 2020 solo se registró un 1.6% de nacimientos múltiples. Pero los expertos a nivel internacional, consideran que los nacimientos de gemelos, trillizos o más bebés, pueden ir en aumento.

La revista New England Journal Of Medicine, indica que una de las razones para que estos nacimientos sean más frecuente, se debe al avance y popularización de métodos para la fertilidad, principalmente los que se refieren a inducir la actividad de la liberación de óvulos.

Además, la Asociación Americana de Medicina Reproductiva informa que “las mujeres mayores tienen más probabilidades que las mujeres más jóvenes de quedar embarazadas con múltiples bebés, especialmente con el tratamiento para la fertilidad”.

(foto: unsplash)

¿Es posible tener tantos bebés?

Por causas naturales, o sea, sin que una mujer se someta a tratamientos de fertilidad, la Asociación Americana de Medicina reproductiva informa que uno de cada 250 embarazos pueden ser gemelos o mellizos; uno de cada 10,000 pueden ser trillizos; y solo uno de cada 700,000 embarazos serían cuatrillizos.

Incluso si las probabilidades son bajas, y es todavía menos probable tener un embarazo donde en el útero estén más de cuatro bebés, no se puede descartar que sí puede suceder.

Existen factores que aumentan las probabilidades como herencia (si en la familia alguien ha tenido un embarazo múltiple previamente), embarazos previos, raza (las mujeres caucásicas tienen mayores probabilidades de tener trillizos o más, y las mujeres afroamericanas tienen una tasa más alta en cuanto a gemelos), y edad (las mujeres mayores a 30 años suelen tener embarazos múltiples).

Sin embargo, debemos entender que, si bien existe la posibilidad de que se tengan muchos bebés, la realidad es que muchos de estos embarazos no son viables y las probabilidades de partos prematuros, abortos y muerte prenatal son muy altas, por lo que en muchas ocasiones, incluso si el embarazo es múltiple, algunos de los bebés mueren antes de nacer.

De hecho, entre más numeroso el embarazo, los riesgos de complicaciones en el embarazo o el parto aumentan de forma significativa, incluso si los avances médicos ya permiten controlar de mejor manera las complicaciones en el embarazo.

La duración de un embarazo normal es de aproximadamente 37 a 42 semanas, pero estos tiempos pueden recortarse conforme se agrega un feto más en el embarazo, llegando a ser incluso de 30 semanas. Estos nacimientos prematuros ponen en riesgo la vida del bebé, que al salir de la madre sin tener órganos bien desarrollados, podrían fallecer, que es lo que en muchos casos sucede.

(Con Información de: The New England Journal of Medicine, Asociación Americana de Salud Reproductiva, Comunicado de Prensa INEGI, Stanford Childrens Health, ABC, BBC, Cigna, Milenio)