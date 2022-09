Muchas madres se preguntan cuál es el número ideal de hijos. Si tienen un solo hijo se pueden llegar a sentir culpables, pero tampoco están seguras de la responsabilidad de tener dos hijos o más.

Si te has llegado a sentir así, no te preocupes, es una duda normal que muchas madres experimentan y aunque no hay una respuesta exacta sobre la cantidad de hijos que se debe tener, sí hay algunos estudios que han tocado el tema y dan indicios sobre lo que es mejor.

Tener uno o dos hijos

Los hijos y cuántos tener son planes de vida que tienen que ver con los pronósticos de felicidad que las personas hacen sobre su vida. Sin embargo, de acuerdo con la psicóloga Laurie Santos de la Universidad de Yale, los humanos somos malos para hacer eso.

(Foto: Pexels)

Ella dice que el problema de querer adelantarse a lo que nos hará felices es que somos malos pronosticando nuestra felicidad a lo largo del tiempo y sobre todo, bajo la fuerza de la presión y las comparaciones sociales.

A veces las mamás puedes guiar sus ganas de tener más hijos basándose en lo que hacen sus amigas, vecinas o familiares, creyendo que, si eso les trajo felicidad a ellas, será lo mismo en su caso. Sin embargo, muchas veces lo que crees que te va a hacer feliz, no lo hace.

¿Cómo saber si quiero tener otro hijo?

La psicóloga explica en un artículo de Psychology Today, que las mamás tienen el control de priorizar lo que las va a hacer felices y le va a traer satisfacción individual olvidándose de la presión social.

Para saber si tener más de un hijo te va a hacer feliz o mejorará tu vida debes poner en un balance otros aspectos de tu vida como tu trabajo, tu carrera, tu vida en el hogar, tú sistema de apoyo y el estilo de vida que quieres tener.

(Foto: Pexels)

Aunque hay quienes digan que tener un solo hijo es ser egoísta, en realidad la ciencia indica que las madres con un solo hijo son las más felices. En una decisión sobre tener hijos se debe ser realista y pensar que es lo que te permitirá tener una vida en la que no solo seas una persona feliz, sino también un padre feliz.

Una investigación de Hans-Peter Kohler, un profesor de sociología y demografía de la Universidad de Pensilvania, en la que la pregunta central era “¿El matrimonio y los hijos te hacen más feliz?”, descubrió los siguientes puntos:

Para ser más feliz un hijo es lo ideal. La felicidad no es equivalente a cantidad de hijos

Para las madres, tener más hijos parece hacerlas más infelices

parece hacerlas más infelices Son más felices las mujeres sin hijos

Para los papás, los hijos adiciones no tuvieron ningún efecto positivo ni negativo sobre su bienestar

Además, otra investigación de Leah Ruppaner, socióloga de la Universidad de Melbourne, encontró que tener más de un hijo aumenta la brecha y tensión entre madres y padres.

El psicólogo Hans Peter Kohler concluyó en su investigación que, para maximizar el bienestar, los padres deberían detenerse después del primer hijo, pues un niño puede brindar la satisfacción, el significado y el propósito de vida, que son elementos claves para la felicidad.

