Un nuevo estudio ha demostrado que cuando los niños comen muy rápido sus alimentos, pueden aumentar los riesgos y las probabilidades de padecer obesidad, sobrepeso y otros problemas de salud, principalmente de tipo cardiovascular.

(foto: freepik)

La obesidad infantil

Según informa el Gobierno de México, nuestro país ocupa el primer lugar mundial de obesidad infantil, con al menos 1 de cada 20 niños padeciendo esta condición, agrega UNICEF.

Esta enfermedad, está caracterizada por un exceso de grasa en el cuerpo y se presenta cuando el peso del niño es mayor al peso que debería tener de acuerdo a su edad.

Si bien el sobrepeso y la obesidad tienen factores genéticos como factores causantes, la realidad es que en la actualidad, el estilo de vida y la alimentación han tomado un papel muy importante y se han vuelto uno de los principales factores desencadenantes de estos problemas de salud en la infancia.

Cuando una niña o un niño viven con obesidad, tienen un riesgo muy elevado y altas probabilidades de padecer otras enfermedades como:

Hipertensión arterial.

Colesterol alto.

Diabetes tipo 2, intolerancia a la glucosa y/o resistencia a la insulina.

Problemas respiratorios (asma y/o apnea del sueño).

Enfermedades cardíacas y/o del hígado.

(foto: freepik)

Comer rápido también causa sobrepeso

Un nuevo estudio, publicado en la revista médica The Journal of Pediatrics, ha demostrado que los niños pueden tener problemas de obesidad y sobrepeso no solo por lo que comen, sino también por cómo comen.

Esta investigación, realizada por el CIBER de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN), demostró que cuando los niños comen rápido, sus riesgos de desarrollar sobrepeso u obesidad aumentan de forma significativa.

Se contó con la participación de 956 niños, cuyas edades rondaban entre los tres y seis años, y se analizó la relación que existía entre la velocidad con que ingerían las tres comidas principales, el apego a una dieta estilo mediterránea, y factores cardiometabólicos como:

Niveles de colesterol y triglicéridos en sangre.

Valores de glucosa en sangre en ayunas.

Niveles de presión arterial.

Circunferencia abdominal.

Índice de masa corporal.

Al final del análisis, los investigadores encontraron que en comparación con aquellos que comían más lento, los que consumían de forma rápida sus alimentos, tenían un aumento significativo en el riesgo de padecer sobrepeso u obesidad.

Y no solo eso, también había un aumento en todos los valores cardiometabólicos, como una mayor circunferencia abdominal, aumento en la presión arterial y en los niveles de glucosa en ayuno, así como de colesterol.

El aumento de estos valores no solo significa que los niños tienen más probabilidades de padecer sobrepeso u obesidad, sino también que se exponen a padecer otro tipo de enfermedades conforme vayan creciendo, principalmente cardiovasculares.

(foto: freepik)

El mayor problema es la falta de apego a una dieta mediterránea

Los responsables de la investigación aseguran que el mayor problema, y el detonante principal del aumento de los riesgos de sobrepeso y obesidad, es que los niños que comen más rápido suelen tener una dieta no sana.

Durante la investigación, también se encontró que los menores que comían rápido no solo tenían mayores riesgos de desarrollar sobrepeso u obesidad, sino que además tenían un considerable desapego a una dieta de estilo mediterráneo.

Estos niños tenían la tendencia de consumir alimentos mucho más ricos en grasas y calorías, lo que aumentaba de forma significativa los valores de sus factores cardiometabólicos.

Este resultado se empata con estudios previos que demuestran que los adultos que comen más rápido, suelen consumir más calorías que aquellos que comen con lentitud.

(Con información de: Gobierno de México, The Journal of Pediatrics.)