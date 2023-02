La crianza de los hijos no es sencilla y nadie sabe cómo ser un padre ejemplar, sin embargo, hay ciertos fallos que podemos evitar. Al respecto, el doctor en psicología Álvaro Bilbao, explica los errores más frecuentes de los padres actualmente y cómo evitarlos.

El también neuropsicólogo destaca que la crianza de los hijos se ve afectada principalmente por el ritmo de vida que tenemos actualmente, donde hay prisas, estrés y un trabajo que nos desborda.

Esto favorece que se mezclen distintos factores que favorecen 3 principales errores en la crianza.

Como consecuencia, muchos niños crecen con distintos problemas emocionales, que van desde la baja autoestima hasta las conductas violentas.

¿Cuáles son los principales errores de los padres en la crianza?

De acuerdo con el experto, los principales errores de crianza de los padres actualmente son:

No dedicar suficiente tiempo a estar con los hijos

Los padres trabajan muy duro para darles lo suficiente a sus hijos, sin embargo, esto también les quita tiempo de convivencia con ellos y eleva los niveles de estrés.

“Van siempre corriendo y se estresan, lo que a veces se transmite a los hijos”, dice Bilbao a Infosalus.

(Foto: canva)

Sobreprotegerlos

Muchos padres actualmente no dejan que sus hijos se enfrenten por sí solos a distintas situaciones, les ayudan demasiado o les dan demasiadas cosas para facilitarles el camino, lo que impide que desarrollen habilidades y sean autónomos.

Educarlos a base de amenazas

El propio ritmo de vida tan acelerado fomenta que se tengan altos niveles de estrés, lo que a su vez, facilita que gritemos constantemente, tratemos mal a los niños y los eduquemos a base de amenazas.

Esto, indica el neuropsicólogo, puede empeorar cuantos más hijos tengamos, pues hay más estrés y es fácil perder la paciencia.

"No podemos pensar en que la manera en la que nuestros hijos nos hagan caso sea gritando. Puede ocurrir, pero no es la manera en la que idealmente tenemos que educar”, dice el experto.

Hay otros errores frecuentes en la crianza

Esto no es todo, pues un artículo en el portal especializado Bebés y más, destaca que hay otros errores a tomar en cuenta, como:

No poner límites . Los límites son una parte necesaria en la crianza y son importantes para el bienestar emocional de los hijos , ya que les enseñamos a reconocer lo que está bien y lo que no, así como a convivir de forma saludable con otros.

. Los límites son una parte necesaria en la y son importantes para el bienestar emocional de los , ya que les enseñamos a reconocer lo que está bien y lo que no, así como a convivir de forma saludable con otros. Dejar que los niños abusen de la tecnología . Esto incluye varios errores, como exponerlos a los dispositivos desde que son bebés, no usar aplicaciones de control parental y no poner límites en los horarios.

. Esto incluye varios errores, como exponerlos a los dispositivos desde que son bebés, no usar aplicaciones de control parental y no poner límites en los horarios. Ceder ante los berrinches. Puede ser la solución más fácil cuando estamos cansados, pero lo mejor es acompañarlos y explicarles las razones por las que no es posible que obtengan eso que quieren, usando palabras adecuadas a su edad.

(Foto: canva)

Compararlos. Este es un error que muchos padres cometen sin darte cuenta, pues comparan a los pequeños con otros niños o hasta sus hermanos, algo que solo afecta su autoestima y les quita motivación.

Este es un error que muchos cometen sin darte cuenta, pues comparan a los pequeños con otros o hasta sus hermanos, algo que solo afecta su autoestima y les quita motivación. Creer que lo que hacen es a propósito. Los niños apenas están entendiendo el mundo, lo que implica que experimenten buscando respuestas y que no estén conscientes de si lo que están haciendo está mal.

Los apenas están entendiendo el mundo, lo que implica que experimenten buscando respuestas y que no estén conscientes de si lo que están haciendo está mal. No poner el ejemplo. Es muy fácil gritarles y castigarlos porque no hicieron las cosas bien, pero ¿tú les pones el ejemplo? Recuerda que eres su modelo a seguir, así que cada cosa que haces es un aprendizaje para ellos.

Problemas emocionales por errores de crianza

A la larga, estos errores en la crianza pueden tener consecuencias negativas en las emociones de los niños cuando se conviertan en adultos, tales como:

Dificultad para expresar emociones

Ocurre en niños a los que les invalidaron sus emociones con expresiones como “no llores” o “no es para tanto”. También si sus necesidades no fueron debidamente atendidas.

Comportamientos abusivos

La falta de límites y consentirlos demasiado favorece problemas en el comportamiento, volviéndose adultos abusivos y narcisistas.

Baja autoestima

Cuando comparas a los niños, descalificas sus logros y señalas constantemente sus defectos o carencias, se convierten en adultos inseguros y que sienten inferiores a los demás o no suficientes.

(Foto: canva)

Agresividad

Los niños criados en un ambiente violento, con maltratos y gritos tienen tendencia a convertirse en adultos agresivos que humillan y tratan mal a otros.

Síndrome de Peter Pan

Son adultos que no quieren crecer porque de niños fueron excesivamente consentidos, los padres les dieron todo y más. Aunque esto puede venir desde el amor y la idea de que “tengan todo lo que yo no tuve”, puede ser perjudicial, pues no ejercen su autonomía y no aprenden a tomar decisiones.

Ansiedad

Se demasiado sobreprotectores con los niños favorece que a la larga sientan mucha ansiedad y nerviosismo ante situaciones inesperadas o desafiantes.

¿Cómo criar de la mejor manera?

La crianza positiva busca reconocer a los niños con plenos derechos, sin autoritarismo, castigo y maltratos, sino creando vínculos fuertes, escuchando sus necesidades y fomentando el respeto.

Hay que recordar que antes que tus hijos, son personas en desarrollo, con deseos propios y necesidades.

Así que debemos procurar los límites respetuosos, teniendo paciencia y empatía, pues a la larga, los niños se convertirán en adultos que se relacionen de la misma forma saludable con su entorno.

(Con información de Infosalus, Bebés y más, Infosalus)