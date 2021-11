Embarazadas con covid tendrían mayor riesgo de muerte fetal: CDC

De acuerdo con un informe reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el covid en mujeres embarazadas afecta no solo la salud de la persona afectada, sino que también repercute en el bienestar del nonato, que podría salir del cuerpo de la mamá sin vida.

El artículo de los CDC, titulado “Risk for Stillbirth Among Women With and Without COVID-19 at Delivery Hospitalization — United States, March 2020–September 2021”, fue publicado el 19 de noviembre y esto es lo que encontraron los centros.

Covid en mujeres embarazadas: la importancia de la vacunación antes o durante en el embarazo

Tener coronavirus o no tenerlo puede hacer una gran diferencia en la vida del bebé que está por llegar al mundo. Se sabe que las embarazadas presentan un mayor riesgo de enfermedad grave por covid-19, y que la infección se relaciona con un mayor riesgo de resultados perinatales adversos, pero lo que buscó agregar el estudio de los CDC fue el análisis de quién tenía un mayor riesgo fetal.

La aparición de la variante delta tiene mucho que ver con este resultado

“Entre 1 millón 249 mil 634 hospitalizaciones por parto entre marzo de 2020 y septiembre de 2021, las mujeres estadounidenses infectadas tenían un mayor riesgo de muerte fetal en comparación con las mujeres sin la enfermedad. La magnitud de la relación fue mayor durante el período de predominio de la variante Delta que durante el período anterior a esta”, indican los CDC sobre el covid en mujeres embarazadas.

Las tasas de muerte fetal intrauterina en mujeres sin el virus durante el momento del parto en dicho análisis fueron similares a la tasa conocida de muerte fetal intrauterina de antes de la pandemia, que fue del 0.59%. Sin embargo, el 0.98% de los partos afectados por el coronavirus antes de la aparición de Delta y el 2.70% durante el período de este tipo de covid resultaron en muerte fetal, apuntaron los centros.

“Este análisis sobre covid en mujeres embarazadas, que se suma a la creciente evidencia de una asociación entre el coronavirus en el embarazo y la muerte fetal, resalta que el riesgo de muerte fetal asociado con el virus se ve afectado por la morbilidad materna y demuestra que el riesgo se ha incrementado durante el período de la variante Delta”, mencionan los CDC.

Debido a esto, los expertos señalan que la implementación de estrategias de prevención del coronavirus basadas en la evidencia, como la vacunación antes o durante el embarazo, pueden ser fundamentales para reducir el impacto del coronavirus en las muertes fetales.