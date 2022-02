"El embarazo es abrumador, te sientes sola y es fundamental el apoyo"

El embarazo es una etapa difícil donde surgen muchas dudas y miedos, el cuerpo cambia física y emocionalmente y si no se cuenta con el apoyo adecuado, puede ser una etapa muy solitaria. Por ello, es fundamental recibir información que no solo esté respaldada por expertos, sino que comparta la perspectiva de otras mamás que pasan por lo mismo.

Así lo explica Heidi Murkoff, autora del libro Qué esperar cuando se está esperando, quien detalla que sentir que no estamos solas durante el embarazo, es fundamental y para ello, se necesita información.

“Lo que hace a diferente a este libro es que está escrito desde la perspectiva de otras mamás. Yo creo que la maternidad es una hermandad y este libro nos ayuda a ver lo que es realmente el embarazo, pero desde la experiencia de otras madres, lo que es muy importante porque entre nosotras nos ayudamos”, cuenta en entrevista con SuMédico.

La información en el embarazo ayuda a sentir que no eres la única, que no estás sola

De acuerdo con la autora, así como cada mujer es diferente también lo es cada embarazo y no sabemos qué esperar de esta etapa. Todo es nuevo, todo te asusta o te estresa y tener el apoyo de la información en libros como el que ella escribió ayuda mucho.

“La información en el embarazo es como una mano que nos ayuda, nos lleva y nos consuela durante esta etapa porque el conocimiento es poder. Actualmente tenemos acceso a muchas fuentes de información, pero puede ser demasiado o no confiable, lo que puede causar confusión en la futura madre”, asegura.

El libro Qué esperar cuando se está esperando surgió de la propia experiencia como madre de Murkoff, pues relata que tenía muchas preguntas, pero muy pocas fuentes de información que la hicieran sentir más segura.

(Foto: Pexels)

“Cuando estaba embarazada la primera vez, no sabía qué esperar, tenía muchas preguntas y no había libros útiles, mucho menos Internet y la única forma de despejar esas dudas era llamando al médico casi las 24 horas del día, todos los días, algo que por supuesto no es realista ni práctico”, recuerda.

Incluso las mujeres con más de un hijo deben seguir informándose

Para ella, tener la información ayuda a no preocuparse demasiado, a dormir tranquila y a saber que no eres la única, que no estás sola. Sencillamente, leer que ciertas molestias son un síntoma normal tranquiliza y hasta puede ayudar a sentirse mejor.

Incluso las mujeres con un hijo o más deben seguir informándose, porque siempre se obtiene algo nuevo.

“Algunas cosas en el embarazo no cambian, siempre dura más o menos nueve meses, te dan náuseas, sientes agruras y estás hinchada. Pero hay otras cosas que son diferentes en cada embarazo, puedes tener cuatro hijos y el embarazo de cada uno va a ser único. Además, cada vez hay nuevos avances en la medicina, por eso es importante actualizarse y este libro es una gran herramienta para saber lo más nuevo, pues constantemente estamos mejorando el contenido”, cuenta.

¿Y si no me quiero embarazar en el corto plazo?

Si no tienes planes de embarazarte en el corto plazo, es importante cuidar la salud, no importa si eres hombre o mujer.

“El embarazo no siempre se planea, yo no lo planee y sé que a muchas mujeres las toma por sorpresa también, pero estar preparado cuidando la salud incluso sin la intención de un bebé, va a tener muchos beneficios”, subraya la autora.



Tal vez no quieres tener un bebé este año o el siguiente, pero de acuerdo con Murkoff, tomar tus suplementos vitamínicos con ácido fólico, mejorar tu dieta aunque sea un poco, llegar a un peso saludable, controlar enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión y que la pareja también lo haga, siempre va a ser bueno.

(Foto: Pexels)

Tomar tus suplementos vitamínicos es una buena póliza de seguros y la autora lo recomienda a todas las mujeres que están en edad reproductiva, porque incluso si no están planeando un bebé, mejora la piel, el cabello, salen ganando siempre.

“Si tienes el lujo de planear un embarazo y llevarlo paso a paso, estarás mejor preparada”, señala.

No solo es importante la salud física, también la mental



Otro de los puntos que destaca la autora es la salud mental, pues asegura que es tan importante como la salud física.

“Así que, si tienes problemas de depresión o ansiedad, un buen momento para tratarlo y buscar ayuda profesional es antes de tener un bebé, porque de lo contrario, aumenta el riesgo de depresión en el embarazo y depresión post parto”, advierte.

En su experiencia, hay que prepararse para el embarazo en todos los aspectos, el físico, mental y por supuesto, hasta el financiero. “Es como ir haciendo tu nido”.

(Foto: Pexels)

Sin importar si son dos mamás o dos papás, una madre soltera o una mamá y papá, el objetivo en cada tipo de familia es el mismo: tener un bebé sano y feliz. Para ello se necesita la misma información, los mismos cuidados y el mismo apoyo emocional.

Es fundamental sentir que otras madres comparten lo que sientes

Los miedos y dudas que vienen en el momento que nos enteramos de un embarazo dependen de cada mamá, pero es muy común sentir que no sabemos lo que está pasando, hay preocupación por los síntomas, si puede haber un riesgo, qué comer y qué no comer.

“Hay sentimientos encontrados, te sientes feliz pero al mismo tiempo estás muy preocupada y asustada, incluso si lo planeaste”, explica Murkoff.

En general, el embarazo es algo abrumador, cambia tu cuerpo, te sientes nerviosa, se te derrumba la confianza porque piensas que no lo vas a hacer bien o que no estás lista. Todo eso hace fundamental el apoyo, sentir que no estás sola y que otras madres comparten lo que sientes.

(Foto: Pexels)

Ser mamá es lo más difícil que vas a hacer en tu vida, pero también lo que más vas a amar

La autora asegura que “ser mamá es lo más difícil que vas a hacer en tu vida, pero al mismo tiempo es lo que más vas a amar. Siempre es un reto, pero si hay apoyo, puedes manejarlo mejor”.

Asimismo, agrega que puede ser una etapa muy solitaria, por eso es necesario hablar con otras mamás, recurrir a información que sea de ayuda.

“Hay un dicho que dice que ‘se requiere todo un pueblo para criar a un niño’ y hace referencia a que todas las mamás de un pueblo son mamás del bebé que acaba de nacer, pero también apoyan a la madre y se convierte en una cadena donde nos ayudamos unas a otras”, detalla.

(Foto: Pexels)

Para Murkoff, nadie puede entender mejor a una mamá que otra mamá y en ese sentido, asegura que las mujeres en la actualidad son afortunadas de tener comunidades virtuales donde se muestra la universalidad de lo que es el embarazo y lo que es ser madre y esto ayuda mucho, les nutre.

Incluso si perdiste a tu bebé eres una mamá

En el libro Qué esperar cuando se está esperando, hay un capitulo entero sobre el aborto espontáneo, porque sin importar si ocurrió una pérdida a las pocas semanas o en un embarazo más avanzado, si nació muerto o si fue un embarazo ectópico, hay que llorarlo y vivir el duelo, pero sin olvidar que no es tu culpa.

“Muy rara vez el aborto ocurre porque la mamá hizo algo mal o no se cuidó lo suficiente, lo más común es que ocurra una falla en un cromosoma o algún otro factor biológico. Pero se necesita mucho el apoyo y recordar que eres una mamá incluso si perdiste a tu bebé”, señala Murkoff.

"En whattoexpect.com tenemos toda una comunidad de mamás que puede ayudar a no sentirse sola, respondemos preguntas, brindamos apoyo, información verificada y soporte, todo con cariño y comprensión", concluye.