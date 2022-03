¿Debes preocuparte si tu hijo tiene un amigo imaginario?

El amigo imaginario es un personaje invisible o un objeto personificado que tiene conversaciones con los niños o juega con ellos durante un periodo largo de tiempo, de al menos varios meses, pero ¿debes preocuparte si tu hijo tiene uno?

Para los padres puede ser alarmante que los niños les hablen y platiquen sobre su amigo imaginario, que les cuenten sus aventuras, juegos y conversaciones con él, sin embargo, esto suele ser más común de lo que te imaginas.

Para saber más de...¿Qué tipo de cáncer es más frecuente en niños?

Cáncer infantil:

El cáncer es la principal causa de muerte entre los 5 y 14 años de edad. Anualmente mueren aproximadamente 2,000 niños dado que en México la supervivencia estimada a 5 años es del 56%, mientras que en otros países alcanza más del 80%. En el país existen solamente 64 Unidades Médicas Acreditadas (UMA) para la atención integral de niños y adolescentes con cáncer. ▲ Leucemia:

Es el tipo de cáncer pediátrico más frecuente, representa el 52% del total de casos en México. Es una enfermedad de la sangre y la médula ósea en la que son afectados los glóbulos blancos (linfocitos).Sus síntomas son:anemia, fiebre constante, moretones y sangrado excesivos y sin razón aparente, dolor de huesos y articulaciones, ganglios en las axilas, el estómago y la ingle, debilidad y palidez y pérdida de apetito. ▲ Neuroblastoma:

Es un cáncer que se desarrolla en el sistema nervioso; el sistema nervioso se encarga de los pensamientos, los cinco sentidos, el movimiento y la vista, está compuesto del cerebro, la médula espinal y los nervios. Los niños menores de 5 años son quienes presentan más casos. Los síntomas son: dolor abdominal, en el pecho o los huesos, silbido al respirar, pupilas desiguales y círculos oscuros alrededor de los ojos o bultos debajo de la piel. ▲ Linfomas:

Son tipos de cáncer que se desarrollan en el sistema linfático, el cual se encarga de transportar los glóbulos blancos al cuerpo mediante un líquido llamado linfa. Existen dos tipos de linfoma: el linfoma no Hodgkin y el Hodgkin, el primero es el más común en niños. Los principales síntomas de la enfermedad son la hinchazón de los ganglios linfáticos, fiebre y fatiga. ▲ Osteosarcoma:

Es un tipo de tumor que se desarrolla en los huesos, principalmente en los grandes localizados en la espinilla, el muslo o el brazo. Esta enfermedad se presenta mayoritariamente en adolescentes de 15 años.Los síntomas principales son: dolor de huesos, dolor de articulaciones, fracturas por movimientos rutinarios, limitación de movimiento y cojera. ▲ Rabdomiosarcoma:

Es un tipo de cáncer en el que se forman células cancerígenas en los tejidos musculares. Los niños que más casos presentan son en edades de 2 a 5 años. Los síntomas que se presentan son: bultos que crecen y causan dolor, ojos saltones,dolor de cabeza, problemas para orinar y evacuar, sangre en la orina y sangrado de la nariz, la vagina o el recto. ▲ Tumor de Wilms:

Es un tipo de cáncer de riñón que afecta a uno o ambos riñones. Los niños de 3 a 4 años son quienes presentan más casos. Los síntomas más comunes son: bultos, hinchazón y dolor en el abdomen, color anormal de la orina, estreñimiento, fiebre, hipertensión arterial, sensación de molestia, inapetencia, náuseas y vómitos. ▲

¿Debes preocuparte si tu hijo tiene un amigo imaginario?

En una entrevista con El Mundo, el psicólogo educativo Jesús Ramírez explicó que “un amigo imaginario realmente no existe, pero que el niño le da vivencia como si fuera real y habla y juega con él. En ocasiones, puede ser un objeto no ficticio, como un peluche o una muñeca, pero por lo general, los amigos imaginarios no forman parte de la realidad”.

Los amigos imaginarios pueden aparecer incluso en diferentes facetas, una vez puede ser un perro y otro un superhéroe de televisión.

(Foto: Freepik)

¿Cuántos niños tienen amigos imaginarios?

Los amigos imaginarios suelen aparecer desde los dos a tres años hasta los siete u ocho. Pero esto no significa que todos los niños vayan a tener a estos “amigos” en sus vidas.

Un estudio realizado por la Universidad de Washington y la Universidad de Oregon y dirigido por las investigadoras Stephanie Carlson y Marjorie Taylor indica que dos de cada tres niños tienen amigos imaginarios de los cuatro a los siete años de edad.

Además, la investigación indica que una tercera parte de los niños en edad escolar los seguían teniendo y que el 70 por ciento del total de los menores encuestados que fueron 152, eran infantes primogénitos o hijos únicos.

¿Por qué surgen los amigos imaginarios?

“Algunos estudios señalan que los amigos imaginarios son fruto de la soledad que siente el niño, pero lo cierto es que hay niños que juegan o hablan con su amigo imaginario y no son hijos únicos”,

También se dice que estos compañeros aparecen cuando el niño convive con muchos adultos y pocos niños, pero tampoco hay evidencia de que esto sea necesariamente así.

Ventajas de que tu hijo tenga un amigo imaginario

Aunque es normal que los padres se preocupen al saber que sus hijos tienen un amigo imaginario, lo cierto es que no deben de alarmarse ya que este personaje ficticio le permitirá al niño expresar sus miedos, inquietudes y deseos.

A través del amigo imaginario los niños liberan sus sentimientos, proyectan sus conflictos y buscan soluciones. La imaginación ayuda a tus hijos a lidiar con la realidad y a solucionar de mejor manera los problemas.

Los amigos imaginarios también son excelentes compañeros de juego, si tu hijo no tiene con quien jugar puede sustituir la soledad consiguiendo un amigo imaginario por lo que no debes preocuparte si tu hijo consigue uno.

Sigue leyendo: ¿A qué edad deben de empezar a tender su cama los niños?

(Con información de: El Mundo y etapa infantil)