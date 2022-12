La tecnología en materia de reproducción es cada vez más avanzada y ahora, es posible tener un bebé con parecido físico a los padres incluso cuando se usó un óvulo de una donante. Así lo explica en entrevista con Sumédico la doctora María de Lourdes Flores Islas, ginecóloga y bióloga de la reproducción.

La experta indica que lo primero que se debe entender, es que concebir un bebé por medio de la donación de óvulos no es fácil, ya que las parejas y las mujeres atraviesan por un proceso de aceptación donde deben entender que el embarazo solo puede ocurrir con una célula que no es de su propio cuerpo.

“Los padres buscan que desde pequeño, el bebé sea lo más parecido a ellos porque a veces no desean que sepan que fueron producto de una donación ovular”, detalla la experta.

Inteligencia Artificial para bebés parecidos a padres con óvulos donados

La también directora médica de UR CREA Medicina Reproductiva explica que anteriormente, se usaba una foto de la receptora y se comparaba con el catálogo de donadoras de óvulos para elegir aquella que tuviera un parecido físico, sin embargo, no era muy precioso, pues dependían de qué tan bien se tomaba la foto y no sabían si la mujer estaba bronceada o no o si se pintaba el cabello.

Ahora, es posible usar Inteligencia Artificial para elegir a la mejor donante por medio de comparación fenotípica, genética y biométrica.

“Este software nos ayuda a aumentar los parecidos fenotípicos, pero vamos un poquito más allá ya que no solo tomamos en cuenta el color de piel, de cabello, de ojos o si es rizada o lacia, sino que podemos comparar medidas angulares de cráneo, incluso de la forma del cráneo”, detalla la experta.

Para lograrlo, la ginecóloga indica que es necesario nutrir el banco de información de todas las donantes disponibles o todos los fenotipos; después, el software hace el comparativo entre la receptora y la donante de óvulos y va a buscar semejanzas.

La doctora Flores apunta que este software tiene también la condición de eliminar a las donantes que se parezcan en un 0% o en más de 90%, pues se corre el riesgo de que exista una consanguineidad y eso no es recomendable.

Durante el proceso, se le van dando opciones a la pareja para que puedan seleccionar a la mejor donadora de óvulos. Generalmente, agrega la experta, se les da de 3 a 5 opciones de mujeres que tienen un parecido con la mujer que desea ser madre hasta en un 80 o 70%.

“Ofrecerles a los padres cierto parecido físico de sus bebés puede darles más tranquilidad, porque no es fácil aceptar concebir con un óvulo donado, entonces puede disminuir el estrés, lo que a su vez favorece las probabilidades del embarazo”, agrega la experta.

Cada vez hay más mujeres jóvenes con deficiencia ovárica

La doctora Flores advierte que cada vez hay más mujeres jóvenes que están experimentando una baja reserva ovárica o falla prematura del ovario.

“Por ello, no nada más las mujeres que van a técnicas de reproducción o que están buscando un embarazo deben hacer estudios de reserva ovárica, es un llamado general a todas las mujeres para hacerlo de forma anual”, sugiere la experta.

Lamentablemente, no se conoce todavía la causa de que las mujeres jóvenes presenten estos problemas, pero la ginecóloga destaca que pueden influir muchas situaciones, como el estilo de vida poco saludable, pero no está definido.

¿Quiénes deben usar óvulos donados para concebir un bebé?

La especialista en biología de la reproducción destaca que principalmente, deben considerarlo:

Mujeres jóvenes con falla ovárica prematura que desean ser madres

Mujeres de más de 40 años que buscan el embarazo, porque podría ser riesgoso usar sus propios óvulos

“Es importante resaltar que no cualquier mujer puede ser donante de óvulos, hacemos una evaluación psicológica para conocer las razones por las que quieren donar, también una evaluación genética para descartar cualquier enfermedad hereditaria y pruebas de enfermedades infecto-contagiosas, como el VIH o hepatitis”, indica la doctora Flores.

Además, recalca que siempre se mantiene la privacidad tanto de la pareja que busca concebir, como de la donante, para protección de ambos.

¿Tiene algún riesgo este tipo de procedimiento?

La ginecóloga Flores indica que debido a que se hacen múltiples estudios previos, se reduce considerablemente el riesgo de transmitir alguna enfermedad.

“En sí el proceso el procedimiento de donación de óvulos no conlleva mayores riesgos, solo hay lo normal en una aspiración, captura de fertilización o de técnicas de reproducción de alta complejidad, como una respuesta excesiva a los medicamentos o riesgo de hiperestimulación ovárica”.

Sin embargo, detalla que todas las parejas reciben información al respecto y se les da una explicación de cómo se pueden reducir al mínimo los riesgos, que son muy raros que se presenten.

Para concluir, la experta recuerda a las mujeres receptoras de óvulos que es realmente un procedimiento seguro porque está regulada la donación de óvulos y se mantiene todo de manera, totalmente anónima.

En el caso de las donadoras, se debe comprender que no es algo tan fácil, pues implica dejar tus células, parte de ti y tu genética.

“Tanto la donación como la recepción de óvulos deben hacerse únicamente en lugares que estén certificados y calificados para este tipo de procesos”, señala.

