¿Cómo reconocer la depresión perinatal que sufrió Britney Spears?

Britney Spears, cantante pop internacional, anunció en sus redes sociales que está embarazada de su tercer hijo y compartió que sufrió depresión perinatal en sus anteriores embarazos. ¿Cómo reconocer este padecimiento? Te lo decimos.

El Instituto Nacional de Salud Mental en Estados Unidos (NIH) explica que la depresión perinatal es un trastorno del estado de ánimo que puede afectar a las mujeres durante el embarazo y después del parto.

En algunos casos, los síntomas son suficientemente graves para poner en peligro la salud de la madre y del bebé.

(Foto: Pexels)

"Es difícil porque cuando yo estaba embarazada tuve depresión perinatal… tengo que decir que es absolutamente horrible. Las mujeres no hablaban de eso en ese entonces, pero ahora las mujeres hablan de eso todos los días. Gracias a Dios que no tenemos para mantener ese dolor como un secreto reservado", escribió sobre su padecimiento Britney Spears.

¿Cómo reconocer la depresión perinatal?

La palabra “perinatal” se refiere al tiempo antes y después del nacimiento de un bebé. La depresión perinatal incluye aquella que comienza durante el embarazo, también llamada depresión prenatal y la que comienza después del nacimiento del bebé, llamada depresión posparto.

(Foto: Pexels)

¿Cómo reconocerlo? El NIH explica que las madres con depresión perinatal experimentan sentimientos de extrema tristeza, ansiedad y fatiga que pueden dificultar que realicen sus tareas diarias, incluidos el autocuidado o el cuidado de los demás.

Algunas mujeres pueden experimentar unos pocos síntomas de depresión perinatal mientras que otras pueden tener varios. Algunos de los síntomas más frecuentes incluyen:

Estado de ánimo triste, ansioso o “vacío” persistente

Irritabilidad

Sentimientos de culpa, falta de esperanza o impotencia

Pérdida de interés o de placer en pasatiempos y actividades

Fatiga o disminución de energía

Dificultad para concentrarse y para dormir

Apetito anormal, cambios de peso o ambos

Problemas para crear un vínculo emocional con el bebé

Dudas constantes sobre la capacidad de cuidar al bebé;

Pensamientos sobre la muerte, el suicidio, o hacerse daño a sí misma o al bebé

Causas de la depresión perinatal

La depresión perinatal es una enfermedad real y puede afectar a cualquier mujer que se convierta en mamá, independientemente de su edad.

Es importante señalar que las mujeres no tienen la culpa de tener depresión perinatal y que padecerlo no es el resultado de algo que se haya hecho o no.

(Foto: Pexels)

El NIH destaca que no hay una sola causa de depresión perinatal, pues las investigaciones sugieren que es el resultado de una combinación de factores genéticos y ambientales, como :

Estrés

Experiencias traumáticas anteriores

Exigencias físicas y emocionales de tener hijos y de cuidar a un nuevo bebé

Cambios hormonales durante y después del embarazo

Antecedentes personales o familiares de depresión o trastorno bipolar

Haber sufrido depresión perinatal en un embarazo anterior

¿Cómo tratar la depresión perinatal?

Tratar la depresión perinatal desde sus primeros síntomas es fundamental para la salud de la mujer y del bebé, de lo contrario, pueden surgir efectos graves. Solo un médico o especialista en salud mental puede ayudar a una mujer a determinar si los síntomas se deben a la depresión perinatal o a otra cosa.

(Foto: Pexels)

El tratamiento puede incluir psicoterapia, medicamentos como antidepresivos o una combinación de ambos. En caso de que no se controlen los síntomas, es posible que se recomienden terapias de estimulación cerebral.

Si tienes un familiar o amiga cercana con posibles síntomas de depresión perinatal puedes brindarle apoyo emocional, alentarla a que busque apoyo profesional así como ayudarle con las tareas diarias en el cuidado del bebé y del hogar.

(Con información de NIH y El Español)

