¿Cómo manejar el impacto emocional que una noticia como el tiroteo de Uvalde puede tener en un niño?

Escuchar o ver noticias de eventos traumáticos como los que sucedieron durante el tiroteo en la primaria Robb en Uvalde, Texas puede ser difícil de explicar a los hijos porque incluso para los adultos, hechos como ese son complicados de entender y procesar.

La doctora María Teresa Monjarás, psicóloga y académica de la Facultad de Psicología de la UNAM brinda una serie de consejos para que los padres de familia ayuden sus hijos a afrontar situaciones así de la mejor manera.

(Foto: Pexels)

¿Cómo hablar con los niños sobre el tiroteo y otros eventos traumáticos?

Lo primero que se debe comprender es que el impacto emocional que una noticia como la del tiroteo carga es diferente para los niños dependiendo de su edad y su entorno. Puede ser que un niño de 3 años ni siquiera se entere de lo sucedido, mientras que uno de 8 años ya tenga conocimiento sobre lo que pasó.

Cómo va a ser recibida la noticia también dependerá de la existencia de factores protectores en la vida del menor. “No va a ser el mismo impacto para un niño que está en situación vulnerable que para un niño que está en un clima emocional cálido”, dice la experta de la UNAM.

Otro factor importante es cómo entra la noticia a los hogares. Los niños que viven en un ambiente familiar vulnerable y que están expuestos a violencia en los videojuegos, la televisión o las redes sociales van a recibir la noticia con un impacto diferente que incluso podrían desencadenar conductas agresivas hacia otros niños, explica.

(Foto: Pexels)

Consejos para hablar con los niños sobre el tiroteo de Uvalde

Pero incluso aunque los padres controlen los dispositivos móviles a los que sus hijos tienen acceso, podría suceder que el niño se entere de la noticia en la escuela. Si ese es el caso, ¿cómo deben actuar los padres?, ¿deben hablar de lo sucedido o no tocar el tema?

La psicóloga de la UNAM recomienda que si los hijos están en edad preescolar o en la primaria, lo primero será explicar lo sucedido aunque lo más importante será preguntar sobre sus emociones al respecto. “Cuando escuchaste la noticia, ¿qué te hizo sentir y qué te hizo pensar?”, aconseja preguntar Monjarás.

Si se trata de un adolescente, la experta considera que se puede tocar el tema de una manera más reflexiva. En este caso, valdría la pena tocar cuestiones sobre cómo se puede prevenir algo como lo que sucedió, platicar sobre qué fue lo que motivó al adolescente a hacerlo y sobre todo qué se puede aprender. En ambos casos, los padres deben reiterar a sus hijos que serán protegidos en todo momento.

Hay que darles esa seguridad de que nosotros como papás vamos a hacer todo lo posible para aquellos que estén seguros y para que estén bien.

No se deben discutir los detalles de la noticia

Cuando se habla sobre este tipo de temas con los hijos, la psicóloga considera innecesario discutir los detalles de lo sucedido. “Debemos evitar quedarnos solo con el impacto de la noticia sobre a cuántos mató y quién fue”, dice.

“En la medida en que yo me preocupe y angustie por esta situación lo voy a proyectar a mi hijo. Mi hijo también va a estar ansioso porque está viendo que algo que algo no está bien, que mi papá o mi mamá se está preocupando por algo y eso me da inseguridad, me da miedo, me siento desprotegido. Hay que tener mucho cuidado en cómo lo comunicamos”, advierte la doctora Monjarás.

Los padres también tienen la responsabilidad no solo de comunicar lo sucedido y escuchar a sus hijos, sino también de reflexionar acerca de qué es lo que se puede aprender tras la masacre. Hay que pensar sobre qué acciones podemos hacer en la comunidad o en casa para evitar situaciones como esa.

(Foto: Pexels)

¿Cómo saber si mi hijo necesita atención psicológica?

Hay que revisar la mochila, tener comunicación con los hijos, crear un clima cálido, supervisar el uso de dispositivos móviles y pedir ayuda si noto algo extraño en el comportamiento, recomienda la psicóloga.

En ese sentido, la experta advierte sobre cuáles son las señales de alerta que indican que un niño debe recibir atención psicológica tras enterarse de un evento traumático. Si transcurren dos semanas y el niño no puede dormir, no quiere comer o deja de realizar una actividad cotidiana, es momento de acudir con un especialista.

Comportamientos inusuales de menor duración se pueden trabajar en casa, dice la académica de la UNAM. Se debe tener conciencia de las emociones del menor y pensar en cómo las puede expresar, ya sea mediante un dibujo, romper un periódico, escuchar música o pegarle a la almohada. “Es importante expresar la emoción porque si la emoción se queda contenida, se pueden tener más dificultades”.

