¿Cómo apoyar ante el duelo perinatal? Conoce el "Código mariposa"

El duelo perinatal es el que se produce tras la pérdida de un bebé durante el embarazo o en los momentos previos o posteriores al parto. A pesar de que muchas mujeres y hombres lo atraviesan, no hay suficiente conciencia al respecto.

Por ello, un grupo de madres que sufrieron muerte perinatal impulsan el "Código mariposa" en hospitales públicos y privados de México, un protocolo para tratar con respeto y dar un seguimiento psicológico a quienes sufrieron el duelo por la pérdida de un bebé.

¿Qué es el duelo perinatal?

De acuerdo con Efe, las parejas y mujeres que pierden a un bebé viven un duelo en el que los sentimientos de culpa, la vergüenza, la tristeza, los cambios hormonales, la poca atención psicológica y la presión social los pueden llevar a la depresión e, incluso, al final de su matrimonio.

Puede manifestarse de distintas formas, como emocionales con tristeza, culpa, rabia y miedo; físicas, con dolor, trastornos del sueño, cansancio, fatiga, debilidad y falta de aire; cognitivas, con bloqueo mental, confusión y dificultad para concentrarse y conductuales, con desapego y evitación social.

"La gente no sabe cómo reaccionar, no sabe cómo decirte lo siento y a veces las palabras que te dan de consuelo son muy hirientes; de una semana en la que te dan regalitos (para el bebé), pasan a no hablar del tema, a decirte échale ganas o no te preocupes vas a tener más", dijo a Efe Georgina, quien perdió a tres hijos antes de nacer.

Tanto ella como su esposo pasaron de la alegría por descubrir un embarazo a la tristeza de perder a sus bebés, experiencias que los enfrentaron con un entorno social y médico que no está preparado para acompañar un duelo de esta naturaleza.

"Viene un duelo que no vas a vivir (como papá) porque lo está viviendo ella, en esos momentos el hombre sí es muy machista y yo pensé: ella lo perdió, y tienes que saber que es tuyo y lo perdiste, no lo cargabas, pero sí lo perdiste, y vas a buscar que ella esté bien, pero tú no, tú con cara de piedra y sácala adelante", afirmó el esposo de Georgina.

El sistema de salud es insensible al dolor de la pérdida

Existen muchas razones por las que puede morir un bebé en el vientre o durante el parto. En la mayoría de los casos, el bebé nace de manera prematura y debe pasar mucho tiempo en la incubadora o en tratamientos médicos, en otras ocasiones, el cuerpo no logra mantener al bebé y provoca un aborto espontáneo.

Sea cual sea la razón, los padres se enfrentan a un "sistema de salud insensible al dolor durante este proceso" y tras la muerte del menor, a eso se suma la falta de acompañamiento psicológico, lamenta Georgina.

Actualmente, no hay estadísticas reales de cuántas parejas pasan por el duelo perinatal, pues la Organización Mundial de la Salud permite registrar la muerte perinatal a partir de la semana 22 de gestación o de que el bebé pese más de 500 gramos, todos los casos fuera de esas características quedan sin ser registrados ante las autoridades de salud.

En México, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 1 de cada 4 embarazos no se logra y 1 de cada 9 bebés nace sin vida.

"Código mariposa" para atender el duelo perinatal

Para brindar apoyo a las mujeres y hombres que atraviesan la muerte de su bebé, la organización Duelo respetado impulsa la iniciativa de "Código mariposa" para que todos los hospitales en México tengan un protocolo de atención médica respetuosa y digna además de un seguimiento psicológico para favorecer la recuperación emocional.

El Hospital Materno Infantil López Mateos en Guadalajara, una institución pública, implementó este protocolo desde octubre de 2021 con una sala especial para las madres con duelo gestacional además de capacitación para el personal de salud que las atiende.

"Es un protocolo multidisciplinario en el que intervienen el área médica, de enfermería, de trabajo social y una psicóloga que está colaborando. Desde el ingreso de la paciente se detecta su situación para su manejo y atención especial. Se le brinda la seguridad y la calidez de la atención, se le trata con mucho respeto", aseguró el médico José Luis Flores, director del hospital.

Añadió que la intención es que organizaciones como "Duelo respetado" ayuden al seguimiento psicológico del duelo perinatal y que este protocolo sea adoptado por otros hospitales.

