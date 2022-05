¿Cómo afecta el cigarro a la calidad de los óvulos?

¿Intentas tener un bebé y no lo logras? Podría ser culpa del tabaco, pues se ha demostrado que los químicos del cigarro tienen un efecto negativo en la calidad de los óvulos. Sigue leyendo para conocer más al respecto.

El Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos señala que el humo de tabaco contiene muchas sustancias químicas que son dañinas tanto para los fumadores como para quienes están a su alrededor.

De las más de 7,000 sustancias químicas presentes en el humo del tabaco, al menos 250 se sabe que son dañinas y de estas, 69 pueden causar cáncer. Lo que pocos saben, es que el cigarro también afecta la calidad de los óvulos.

¿Cómo el cigarro afecta la calidad de los óvulos?

La American Society for Reproductive Medicine indica que aunque la mayoría de la gente comprende que fumar aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiacas y pulmonares, no muchos se dan cuenta de que fumar también puede traer problemas de infertilidad tanto en hombres como en mujeres.

(Foto: Pexels)

“Las tasas de complicaciones en el embarazo y de disfunción eréctil también aumentan entre los fumadores”, detallan.

Uno de los principales riesgos de fumar es que se daña la calidad de los óvulos. Esto se debe a que los químicos presentes en el humo de cigarrillo, como la nicotina, el cianuro y el monóxido de carbono, aceleran la pérdida de óvulos.

Por desgracia, los óvulos no pueden regenerarse ni reemplazarse una vez que se acaban, lo que significa que la menopausia se acelera entre 1 y 4 años en las mujeres fumadoras en comparación con las que no tienen este hábito.

No solo las mujeres sufren daños, también los hombres, pues al fumar pueden sufrir disminución en la calidad, la cantidad y la capacidad de moverse de los espermatozoides, además de que hay más riesgo de tener espermas con anomalías morfológicas.

“Fumar también puede disminuir la capacidad de los espermatozoides de fertilizar los óvulos”, advierten los expertos.

¿Qué otro efecto tiene el cigarro al intentar concebir?

Las mujeres fumadoras no conciben tan eficientemente como las mujeres no fumadoras, de hecho, se estima que las tasas de infertilidad entre las mujeres y los hombres que fuman son aproximadamente el doble de las correspondientes a los no fumadores.

(Foto: Pexels)

Además, el riesgo de sufrir problemas de infertilidad aumenta con la cantidad de cigarrillos que la persona fuma por día, destacan desde la American Society of Reproductive Medicine.

Incluso los tratamientos para la fertilidad como la Fertilización InVitro no siempre logran superar por completo los efectos del consumo de tabaco sobre la fertilidad, ya que las mujeres fumadoras necesitan más medicamentos de estimulación ovárica durante los tratamientos para lograr el embarazo.

“Aun así desarrollan menos óvulos al momento de su colección y tasas de embarazo 30% menores que las pacientes que no fuman”, refieren los especialistas.

Finalmente, hacen hincapié en que fumar daña el material genético de los óvulos y los espermatozoides, aumenta las tasas de abortos espontáneos e hijos con defectos de nacimiento. También hay mayores probabilidades de un embarazo con problemas cromosómicos como síndrome de Down.

“Los embarazos ectópicos y los partos prematuros también son más frecuentes entre las mujeres fumadoras”, concluyen.

Ya lo sabes, dejar de fumar puede aumentar tus posibilidades de concebir y tener un embarazo saludable.

(Con información de American Society of Reproductive Medicine, Bebés y mas)

