7 señales de que tu hijo tiene ansiedad

Los pequeños no están exentos de las preocupaciones y si bien no tienen horarios tan estrictos como los de los padres, ellos también pueden presentar ansiedad. La ansiedad en niños es difícil de detectar porque los menores no muestran lo que sienten de la misma manera que los adultos, pero hay señales que puedes identificar como padre o madre de familia.

Es importante que sepas que estas señales de ansiedad en niños pueden pasar por berrinches, por lo que los especialistas sugieren poner atención en el entorno del niño o la niña para identificar la causa.

Ansiedad en niños: “Mi hijo tiene algo y no se comporta como normalmente lo haría”

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, todavía no se la causa del trastorno de ansiedad generalizada en los pequeños, aunque se sospecha que los genes pueden tener algo que ver. En palabras de esta institución educativa, los menores que tienen familiares con esta afección pueden ser más propensos a sufrirlo.

Para saber identificar los síntomas de la ansiedad en niños es importante conocer el entorno que tiene el pequeño.

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos detalla que los eventos en la vida del menor que pueden causarle ansiedad y estrés incluyen:

Antecedentes de abuso

Vivir en una familia cuyos miembros son ansiosos, violentos o temerosos

Vivir una pérdida, como el divorcio de los padres o la muerte de un ser querido

Modificaciones importantes en la vida, como mudarse a un nuevo pueblo o una nueva ciudad

¿Cuáles son los signos de la ansiedad en niños?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que los sintomas de ansiedad en niños pueden incluir:

Miedo de estar separado de los padres

Presentar fobias (miedo extremo a ciertos objetos, situaciones o personas)

Miedo a los lugares donde hay personas

Presentar episodios repetidos de miedo intenso, inesperado y repentino que vienen con síntomas como dificultad para respirar, palpitaciones o sentirse mareado, sudoroso o tembloroso

El National Health Service del Reino Unido añade que otros posibles signos de ansiedad en niños son:

tener dificultades para concentrarse

enojarse o irritarse con facilidad y perder el control durante los arrebatos

despertarse en la noche con pesadillas o no poder dormir

no comer correctamente

tener pensamientos negativos o preocuparse constantemente

sentirse inquieto, tenso, o usar el baño frecuentemente

llorar por todo

quejarse de que se sienten mal y tener dolores de estómago

¿Has notado estas señales de ansiedad en tus pequeños?