¿Se debería administrar una segunda dosis de la vacuna de J&J?

Luego de aprobar la tercera dosis de la vacuna de Moderna para ciertas personas en específico, el comité asesor externo de la Food & Drug Administration (FDA) se volvió a reunir el 15 de octubre para determinar si es adecuado aplicar una segunda dosis de la vacuna de Johnson & Johnson, pues se trata de un producto que consiste en una sola inyección.

Al igual que sucedió en la reunión pasada, su decisión no es la definitiva de la FDA, pero se toma en cuenta para una postura oficial. ¿Se aprobará?, ¿El que tenga una sola dosis repercute en la efectividad?

Expertos aprueban aplicación de 2da dosis de la vacuna de Johnson & Johnson

Durante la reunión se decidió por unanimidad (19 votos a favor y 0 en contra) que las personas de 18 años o más reciban una dosis de refuerzo de la vacuna de Johnson & Johnson por lo menos dos meses después de que se haya puesto la primera dosis.

La farmacéutica argumentó que según sus investigaciones, una dosis de refuerzo administrada a los dos o seis meses puede elevar la efectividad hasta un 94% y mencionó que su vacuna no era como la de Pfizer, que disminuye con el tiempo, pero los altos mandos del Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (VRBPAC) tenían una información diferente, una que decía que como era una sola dosis no ofrecía la misma protección que la de las otras marcas.

Por ello, decidieron que había que hacer algo al momento y aprobaron una segunda dosis para una vacuna de una sola administración.

Fue justamente el presidente del VRBPAC, Arnold Monto, quien señaló que con esta inyección pasaba algo distinto que en la de Moderna, pues indicó que la vacuna de Johnson & Johnson no ha probado ser tan protectora como las de esta marca o la de Pfizer.

¿Qué sigue?

La FDA tomará en cuenta esta decisión y se pedirá a los asesores de vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) que lo piensen. En días o semanas se podría tener el resultado oficial de las entidades regulatorias de salud estadounidenses para la vacuna de Johnson & Johnson.