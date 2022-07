“Sigo amando a mi ex” y “cómo puedo superar a mi ex” son dos situaciones en las que todos nos hemos encontrado alguna vez en la vida y si tu no entras en esa generalización, considérate afortunado.

Si todavía tienes sentimientos por un ex y/o todavía amas a un ex, no deberías sentir vergüenza. Muchas personas luchan contra las mismas emociones que tú y superar a un ex es un proceso que toma tiempo.

Pero no te preocupes, en este artículo te platicamos algunas herramientas que puedes utilizar para seguir adelante con tu vida y salir más fuerte de este difícil momento.

¿Qué hacer si sigo amando a mi ex? 7 consejos para superar a tu ex

Los estudios demuestran que, cuando las relaciones terminan, las personas pueden sufrir depresión, estrés postraumático, ansiedad y otros problemas de salud mental. Por lo tanto, es comprensible que te resulte difícil recuperarte.

Si todavía quieres a un ex, es normal y está bien. Sólo significa que estás procesando todas las emociones que conlleva estar en una relación. Sin embargo, es importante hacer el esfuerzo de priorizar tus propias necesidades y bienestar.

Si sigues amando a tu ex, estos son algunos consejos que te pueden ayudar a superar a tu ex y seguir adelante con tu vida.

Trata de distraerte Elimina todo contacto con tu ex Aléjate de las redes sociales Prioriza tu autocuidado No aceleres el proceso Platícalo con alguien Encuentra un cierre

Para aprender más de...¿Cuáles son las 3 fases del amor?

La Real Academia Española señala que el amor es un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. El amor es un concepto universal relativo a la afinidad o armonía entre seres, cada quien vive el amor de manera diferente. ▲ Las personas suelen iniciar una relación cuando se encuentran enamoradas de otra persona, de acuerdo con el psicólogo John Gottman, autor del libio “La nueva ciencia del amor”, el amor romántico cuenta con tres fases que están bien diferenciadas y que aparecen de forma secuencial. ▲ La Fase 1 es llamada “limerencia” por los cambios físicos que genera. También recibe el nombre de fase de enamoramiento o de lujuria, y es la fase en la que nos encontramos más ilusionados y cuando más queremos ver a la otra persona. Nuestros sentimientos tienen que ver con la euforia y con los cambios rápidos del estado de ánimo. ▲ Fase 2 amor romántico: Aquí surgen dudas sobre la relación y nos evaluamos si queremos seguir en la relación o si estamos con la persona correcta con la que queremos compartir nuestro tiempo. Es común que durante esta etapa existan ciertas crisis. Salir airosos de ellas hace que la relación crezca y se fortalezcan los vínculos afectivos. ▲ Fase 3 amor maduro: Si la pareja logra superar las adversidades, alcanza esta etapa. Se caracteriza por la construcción de un compromiso real y leal. En esta etapa se valora la calma y la paz. Además se da más importancia al apego, la ternura, el afecto profundo, y el amor alcanza un nivel superior. (Con información de: La nueva ciencia del amor Y psicología y mente) ▲

7 consejos para superar a tu ex

1. Trata de distraerte

Una mente ociosa es una combinación letal cuando hay un corazón roto. Si te sientas en casa sin hacer nada y te la pasas pensando en tu ex y en todos los recuerdos, se hará muy difícil seguir adelante con tu vida.

Sin embargo, si te mantienes ocupado, el tiempo pasará más rápido y las emociones también. Solo recuerda que también debes darte un espacio para procesar tus sentimientos.

2. Elimina todo contacto con tu ex

Aunque suene extremo o “ardido”, eliminar todo contacto con tu ex hasta que logres superarlo, realmente es la mejor forma de seguir adelante. Aferrarse a las cosas que constantemente te recuerdan a su ex sólo hundirá tu crecimiento.

Si realmente quieres superar a tu ex, tienes que sacarlo completamente de tu vida. Quizá en unos años puedan retomar el contacto.

3. Aléjate de las redes sociales

Cuando sigues amando a tu ex y todavía no lo superas, usar las redes sociales son una sentencia de muerte. Sólo te torturas si visitas su perfil o si te enteras de su vida. Imagina que ves una foto de él con una nueva amiga, instantáneamente tu día se verá arruinado.

Como estás en un estado vulnerable, te resultará fácil comparar tu vida con la de otras personas que si tienen pareja o se están divirtiendo, aunque ni siquiera los conozcas.

Para aprender más de...7 actividades para mejorar tu estado de ánimo de forma rápida y fácil

De vez en cuando todos necesitamos algunos consejos que nos ayuden a salir de una mala racha de estado de ánimo. Hay cosas sencillas que puedes hacer en tu rutina y que te ayudarán a mejorar tu salud mental. ▲ 1- Limpia el desorden

Según WebMd, algunos estudios han encontrado que cuando estás rodeado de desorden, en caos visual afecta al cerebro. Otras investigaciones sugieren que el desorden aumenta el cortisol, la hormona del estrés. Tómate tu tiempo para dar una arreglada a tu espacio. ▲ 2- Date un gusto

De acuerdo con WebMD, algunas investigaciones sugieren que la llamada "terapia de compras" ayuda a mantener una sensación de control sobre lo que te rodea cuando tomas tus propias decisiones, siempre y cuando las compras sean inteligentes y no solo gastar por gastar.

▲ 3- Lee un capítulo de un libro

Una de las maneras más rápidas de salir de un mal humor es una lectura que te atrape. Según WebMD, algunos estudios han relacionado a la lectura con mejoras en los síntomas de depresión, así como flexibilidad mental y la función del cerebro. Asegúrate que sea una lectura placentera.

▲ 4- Acaricia a una mascota

En un estudio, de acuerdo con WebMD, los universitarios que se relajaron por 10 minutos en compañía de una gato o un perro, mostraron una reducción del cortisol. Pasar tiempo con tus mascota o la de tus amigos puede ayudar a combatir el estrés.

▲ 5- Camina en la naturaleza

La ecoterapia estudia cómo el tiempo de calidad en la naturaleza puede ayudar a reducir el estrés, la ansiedad y la depresión. Según WebMD, un estudio de 2015 encontró que las personas que toman caminatas en la naturaleza tienen menor actividad cerebral en las partes del cerebro donde se acumulan los pensamientos negativos. ▲ 6- Escucha música animada

No solo la música clásica puede relajarte y desestresarte. La música más rítmica también puede relajarte. La presión arterial y el ritmo cardíaco disminuyen tras escuchar música movida, de acuerdo con un estudio citado por WebMD. ▲ 7- Encuentra un hobby

Encuentra una actividad que te desafíe y te llene, sin poner demasiada presión en tu rendimiento. No cuentan los entretenimientos pasivos como ver la tele o jugar en la computadora. Piensa en actividades como bailar, cocinar o pintar. Es decir, actividades que te absorben y dejan de lado tus preocupaciones. ▲

4. Prioriza tu autocuidado

Regálate un día de mimos y consiéntete. Se trata de disfrutar y aprender a acostumbrarte a tu propia compañía. Enamórate de ti mismo y cuídate de ti. No le temas a la soledad.

5. No aceleres el proceso

El duelo de una relación puede parecer eterno. En esos momentos es difícil imaginar cuándo dejaremos de amar a nuestro ex o si algún día lo lograremos. Pero recuerda que nada es para siempre, ni el desamor.

Así que tranquilízate y acepta que las rupturas son un proceso largo y en el que debes aprender a trabajar tus emociones.

6. Platícalo con alguien

No trates de hacerte el fuerte y reprimas tus sentimientos. Una buena opción sería acudir a terapia para manejar el proceso de ruptura. Si no te sientes cómodo con eso, simplemente intenta hablar con tus amigos o familia acerca de lo que sientes. Hablarlo liberará esas emociones y te dará claridad y cierre.

7. Encuentra un cierre

El cierre es el objetivo de toda ruptura. Se trata de terminar un ciclo y seguir adelante con tu vida con una nueva seguridad y objetivos. Para que esto sea más sencillo, además de utilizar los consejos anteriores, te podría servir hacer una carta.

Los terapeutas suelen recomendar que se escriba una carta como forma de gestionar las emociones tras una ruptura u otro acontecimiento doloroso.

