Tú y tu ex terminaron hace algunos meses o quizás años pero tú todavía sigues soñando con él. ¿Por qué sucede esto y qué significa? Probablemente te moleste o te confunda tener esos sueños, sobre todo si tienes una pareja nueva.

Sin embargo, es común que las personas tengan sueños sobre sus ex parejas. Muchas veces se puede soñar con personas que fueron significativas en tu vida de alguna manera o incluso soñar con gente alrededor de ti, como tus vecinos, por ejemplo.

Con las ex parejas es probable que los sueños ocurren porque todavía hay una conexión emocional con ellos a pesar de que las cosas hayan terminado. Te platicamos qué significa que todavía sueñes con tu ex y si hay algo que puedas hacer al respecto.

¿Por qué sigo soñando con mi ex y qué puedo hacer para evitarlo?

Tus sueños con tu ex pareja pueden incluir acontecimientos con una gran carga emocional, como discusiones, conflictos, momentos de diversión, risas o intimidad física.

(Foto: Pexels)

Estos sueños a menudo son extremadamente vívidos y reales y esto se debe a que los sueños pueden involucrar todos los sentidos y presentar sensaciones como el tacto, el gusto, el sonido, el olor, la vista, el movimiento y las emociones.

Aunque la razón exacta de por qué soñamos, todavía no está clara, las investigaciones muestran que soñar puede ayudar a procesar y consolidar nuestros recuerdos emocionales, y desarrollar una mayor comprensión.

Según el psicólogo de relaciones, Vijayeta Sinh, los sueños pueden reflejar nuestras esperanzas, deseos, fantasías y deseos insatisfechos inconscientes. Para tratar de averiguar qué hay detrás, hay que prestar atención a los temas del sueño y no necesariamente el contenido.

(Foto: Pexels)

Soñar con tu ex habla más de ti que de él

Si sueñas frecuentemente con tu ex, deberías reflexionar acerca de cualquier sentimiento no resuelto que tengas sobre ellos o en cualquier miedo, inseguridad y deseo que se active en los sueños.

Un sueño en el que discutes con tu ex podría indicar que, inconscientemente, todavía estás trabajando con algunas emociones no resueltas de tu ruptura con él. De esta forma, tu subconsciente puede ayudarte a sanar y resolver tus emociones.

Un sueño en el que tienes intimidad con tu ex podría indicar un deseo de más amistad y conexión en tu vida, aunque no necesariamente con tu ex. Puede que aparezcan en tu sueño porque fue la última vez que lo experimentaste, o porque fueron tu primer amor y los asocias con la intimidad.

Es importante entender que soñar con tu ex no necesariamente significa que:

Quieras volver con él

Crees que estás destinado a estar con ellos

Que seas infeliz en tu relación actual

Tienes algún deseo de engañar a tu pareja actual

(Foto: Pexels)

¿Qué puedo hacer si sigo soñando con mi ex?

Puedes llevar un diario de sueños para anotar y reflexionar lo qué soñaste y qué podría significar, pero sobre todo deberías practicar la introspección que significa estar más atento y tener una mayor percepción de tus pensamientos y sentimientos, lo que puede ayudarte a ser más consciente de tus deseos, anhelos, necesidades y conflictos.

