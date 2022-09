Para muchas personas, tener relaciones íntimas es una situación muy sentimental y que abarca emociones como el placer, la felicidad y en ocasiones, la angustia. Por ello, algunas personas pueden experimentar llanto durante el acto.

Si alguna vez has llorado así, debes saber que en muchos casos es algo normal y nada por lo que estar avergonzado. Sin embargo, si quieres evitar esa descarga de emociones, te podría servir saber las razones por las que lloras y qué puedes hacer al respecto.

¿Por qué lloro durante las relaciones?

Llorar durante las relaciones siempre obliga a la pregunta “por qué”. Esto se debe a que normalmente asociamos el llanto con una situación triste. Sin embargo, hay muchas emociones que pueden sacarte lágrimas, desde un evento feliz hasta uno frustrante.

Sientes dolor

Estás feliz

Sientes vergüenza

Te sientes abrumada

Llegaste al clímax

Estás lidiando con traumas sin resolver

Eres infeliz con tu pareja

Tienes disforia postcoital

Sientes dolor

Una razón por la que podrías llorar durante las relaciones es sentir dolor. Sin embargo, sentir dolor durante esos momentos no es normal.

Se conoce como dispareunia y puede ser el resultado de una infección, una herida o poca lubricación. También se puede deber al vaginismo. Si esto sucede, pídele a tu pareja que se detengan de inmediato y acude al doctor.

Estás feliz

Aunque parezca raro, llorar de felicidad mientras tienes relaciones puede ocurrir. Esto se puede deber a que estás extremadamente feliz con tu pareja o estás disfrutando mucho el momento.

Aprovecha este momento que puede resultar en una mayor conexión con tu pareja. Pero recuerda decir por qué estás llorando para evitar que la otra persona se alarme.

Sientes vergüenzas

Tal vez te sientas avergonzada de tener relaciones con una persona en particular, ya sea porque lo estás haciendo de forma extramarital o porque la persona o la situación no te hace sentir cómoda. Si esto sucede, pospón la relación hasta que estos sentimientos se hayan resuelto y te sientas más cómoda.

Te sientes abrumada

Si estás experimentando un momento de estrés en el trabajo o en la escuela, esto podría afectarte en otras áreas de tu vida personal como en las relaciones.

Cuando tienes relaciones, tu cuerpo libera constantemente un cóctel de hormonas. Si combinas la oleada de hormonas con el estrés o la ansiedad, eso te puede provocar llanto. Algunas personas también padecen un trastorno llamado ansiedad por el rendimiento sexual que puede hacerles llorar durante las relaciones sexuales.

Llegaste al clímax

Algunas personas lloran un poco cuando alcanzan el clímax durante las relaciones. De hecho, la ciencia ha encontrado reacciones diversas a este evento, desde estornudar, llorar o tener ataques de pánico.

Estás lidiando con traumas sin resolver

Si has sufrido abuso sexual o emocional en el pasado, puedes tener un trauma emocional sin resolver y esto puede hacer que disfrutar de las relaciones sea complicado, sobre todo si no has sanado.

Eres infeliz con tu pareja

Llorar durante las relaciones puede ser una señal de que las cosas van mal en tu relación. Si has tenido problemas con tu pareja o has pensado en separarte, todo puede llegar a un punto crítico durante la intimidad. Si esto sucede, tú y tu pareja deberían tener una conversación.

Tienes disforia postcoital

La disforia postcoital es un trastorno que provoca intensos sentimientos de tristeza en las mujeres después de mantener relaciones sexuales.

¿Qué puedes hcaer?

Si el llanto es causado por una situación emocional negativa, tú y tu pareja deberían tener una conversación al respecto. Si la causa tiene ver con un problema de salud, lo mejor es que acudas al doctor. Si ves que tu pareja está llorando, pregunta de forma amable qué es lo que sucede y si todo está bien.

