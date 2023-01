¿Sin interés en tener pareja? Podrías ser arromántico: una persona con una orientación a quien la idea de tener una relación o un vínculo romántico con otras personas simplemente no le resulta realmente atractivo, ni muy deseable.

El arromanticismo consiste, según expertos, en una orientación (completamente válida), en que las personas no tienen un gran deseo o una motivación para vincularse de forma romántica con otra u otras personas, pues simplemente no les apetece del todo.

(foto: twitter)

Las personas arrománticas, también llamadas como arro o aro, pueden sentir nada o poca atracción del tipo romántico hacia otra persona, y no debe confundirse con el término asexual, que hace referencia a la falta de otro tipo de atracción.

Hay que aclarar que las personas arrománticas no es que sientan un desagrado a expresiones típicamente consideradas románticas, como tomarse de las manos, regalar flores o chocolates, pues no se trata de falta de interés ante acciones, sino poco interés en conexiones o relaciones románticas entre individuos.

Pero, ¿exactamente qué es ser arromántico?

Las personas dentro del arromanticismo, son personas que no tienen ganas de formar un vínculo íntimo y romántico con otro u otros, no porque no tengan la capacidad de amar o de sentir, sino porque simplemente la idea de una relación romántica tradicional genera poco o nulo interés.

Eso sí, dentro del propio arromanticismo, pueden haber diferentes categorías de personas, que pueden diferir debido al interés o forma en que crean vínculos, y que pueden ser:

Los demirrománticos , que pueden relacionarse de forma romántica con otras personas, siempre y cuando exista un vínculo previo con esa otra persona (como un amigo).

, que pueden relacionarse de forma romántica con otras personas, siempre y cuando exista un vínculo previo con esa otra persona (como un amigo). Los arrománticos grises tienen poca o escasa atracción romántica, aunque puede surgir, dependiendo de ciertas condiciones individuales.

tienen poca o escasa atracción romántica, aunque puede surgir, dependiendo de ciertas condiciones individuales. Los arrománticos propiamente dicho, que no sienten interés por formar un vínculo romántico de pareja.

También hay que aclarar que el arromanticismo es una orientación, dicen expertos, que no tiene qué ver con lo sexual, sino a los vínculos formados a nivel romántico con otras personas.

(foto: freepik)

Las personas arrománticas sí sienten

Uno de los principales mitos que surgen en torno a las personas arrománticas, consiste en considerar que las personas con esta orientación son frías, serias o carentes de emociones, cuando en realidad los especialistas aseguran que esto no es así.

Si bien las personas arrománticas tienen nulos o poco deseos o interés de tener una pareja bajo el concepto de romanticismo traidicional, esto no quiere decir que sean personas frías, y mucho menos que carezcan de emociones: una persona arromántica sí puede amar y querer a otros.

Los arrománticos, comentan expertos, sí conocen el amor, solo que su percepción sobre este puede diferir a la idea o creencia normalizada de lo que es el amor, ya que, según aclaran, no lo miran solo desde la perspectiva del amor romántico.

Además, cada persona arromántica será completamente diferente, por lo que su percepción sobre el amor y las relaciones interpersonales del tipo amorosas pueden variar entre cada uno, siendo diferentes entre sí.

(foto: freepik)

No hay que guiarse por los mitos

Entorno al arromanticismo y las personas arrománticas existen muchos mitos, que hacen ver a esta orientación como personas raras, fuera de lo normal o difíciles de entender, pero los conocedores en el área aseguran que esto no debería ser así.

Una de las formas más fáciles de entender el arromanticismo, y también de evitar estigmas, consiste en entender y aclarar las ideas que algunos de los mitos pueden causar:

Ser arromántico no es lo mismo que ser asexual, pues los arrománticos pueden sentir atracción y deseo sexual.

No se quedan solteros por siempre, ya que en algunos casos, si así lo desean, sí pueden llegar a tener pareja, e incluso formar familias felices. Solo es necesario establecer un tipo de relación que funcione con su pareja, como en cualquier tipo de relación.

Para las personas arrománticas sí existe el amor, y sí pueden sentirlo solo lo observan desde una perspectiva diferente.

La idea de que son personas hurañas es falsa, ya que los arrománticos también disfrutan de las amistades y de pasar tiempo con otras personas, pueden encariñarse con sus amistades y sus seres queridos.

El afecto físico también podría ser deseable y buscado por algunos arrománticos.

Las personas arrománticas sí sienten cariño por otras personas, y también tienen emociones.



(Con información de: Planned Parenthood, Vice, The Happening, Mejor con salud.)