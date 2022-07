Cuando te casas o estás en una relación seria no solo te comprometes con tu pareja, sino con toda su familia. Y aunque estés perdidamente enamorado de tu pareja, eso no significa que también lo estés de sus seres queridos.

Parece preocupante cuando no te llevas bien con la familia de tu pareja, sobre todo con tus suegros, e incluso puedes sentir que la relación está condenada al fracaso debido a esta situación.

No te preocupes, con un poco de paciencia, comprensión y esfuerzo puedes aprender a llevar una buena relación con tus suegros. Te damos algunos consejos sobre cómo conseguirlo.

¿Queridos suegros? 6 consejos para mejorar la relación con tus suegros

1. Háblalo con tu pareja

El primer paso es hablar con tu pareja sobre tus sentimientos y preocupaciones. Puede que tu pareja ni siquiera esté consciente de la tensión que hay y que él te pueda ayudar a mediar la situación.

2. Evita tocar temas sensibles con tus suegros

Hay ciertos temas que pueden provocar conflictos entre usted y tus suegros. Ya sea la política, la religión o el estilo de crianza de los hijos, lo mejor es evitar estos temas por completo.

Si no puedes evitarlos, sé respetuoso pero no trates de cambiar su opinión, pues no lo lograrás y eso solo generará un conflicto más grande.

3. Establece límites con tus suegros

Es importante establecer límites con tus suegros, especialmente si son autoritarios o se entrometen en tu vida. Hazles saber con qué te sientes cómodo y con qué no. No tengas miedo de mantenerte firme en tus valores y creencias, aunque eso signifique decirles "no”, porque si empiezas a ceder, no hay vuelta atrás.

4. Acepta a tus suegros tal y como son

Tus suegros nunca van a cambiar, así que es importante que los aceptes tal y como son. Intentar cambiar a cualquier persona solo provoca tensiones y conflictos, lo mejor es aceptar a la gente tal cual son y enfocarte en lo positivo que aportan a tu vida.

5. Pasa más tiempo con ellos

Esto puede sonar contradictorio a tus sentimientos pero verás que puede ser constructivo. Cuando pases tiempo con tus suegros hazlo poco a poco. Primero pasa un par de horas con ellos y con el tiempo incrementa la duración de tu estancia.

Así te irás acostumbrando a su compañía. Cuando estén juntos traten de hacer actividades divertidas como juegos de mesa o ver películas.

6. Intenta conocerlos y encontrar intereses en común

Una de las mejores maneras de establecer una relación con tus suegros es conocerlos mejor. Pregúntales sobre su vida, sus intereses y sus opiniones sobre diversos temas. Cuanto más sepas de ellos, más fácil será encontrar puntos en común y construir una relación sólida.

