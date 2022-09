Tener una erección para complacer sexualmente a la pareja es, muchas veces, considerado una muestra de hombría, pero cuando no se tiene y hay disfunción eréctil, los sentimientos negativos comienzan a surgir… e incluso se pueden terminar los vínculos amorosos.

La sexóloga Verónica Maza explica para SuMédico que las disfunciones sexuales son problemas en la respuesta sexual humana, un proceso que incluye la excitación, sentir deseo y la llegada al orgasmo.

En el caso de la disfunción eréctil, o la incapacidad de lograr una erección, el panorama no es alentador: solo en 2017 existían 152 millones de hombres con este problema en el planeta y la Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé un incremento a 322 millones para el 2025.

Cada 4 de septiembre se conmemora el día mundial de la salud sexual y aquí te contamos más sobre un problema que también repercute en lo psicológico.

Más del 50% de los hombres lo padece en forma leve

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informa que los afectados por disfunción eréctil en México son aproximadamente el 55% de los varones entre 40 y 70 años que padecen diabetes.

Si se toma en cuenta que durante 2018 la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición reportó 82 millones 767 mil 605 personas de 20 años y más en el país con esta afección entonces se puede decir que la disfunción eréctil es un problema común del que casi no se habla.

De acuerdo con Secretaría de Salud, la disfunción eréctil afecta a hombres mayores de 40 años:

55% lo padece de forma leve

35% lo sufre de manera moderada

10% lo presenta de forma severa

“¿Ya no excito a mi pareja?"

El dilema no solo está en la incapacidad de tener una erección, sino que se expande hasta el circulo amoroso y las relaciones personales.

“Pareciera que la disfunción eréctil solo atañe al hombre, pero cuando se vive en pareja, también hay un daño colateral. Sea del sexo que sea. Es bastante común que el varón perciba esta disminución en la fuerza de la erección y no lo hable con su compañera o compañero sentimental”, apunta la doctora Maza.

Esto hace que el hombre no quiera tener relaciones eróticas y se vayan generando problemáticas de pareja paralelos a la disfunción.

“Si la compañera o el compañero no sabe la razón, empeora todo. Es muy común que la otra persona piense que ya no es deseada o que ya no se quieren tener encuentros eróticos con ella o él. Se empieza a formar un círculo vicioso en el que la pareja incluso llega a sentir que es su culpa”, informa la doctora Maza.

Piensan: no lo sé hacer bien, no le atraigo… y se rompe el vínculo erótico en la pareja con sus respectivas consecuencias

Cuidarse es fundamental, detalla la doctora Maza, pues muchas veces no se toma en cuenta que los factores externos y cotidianos están causando problemas en la erección.



¿Qué causa la disfunción eréctil?

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) explica que hay muchas causas de la disfunción eréctil, que van desde enfermedades y la toma de medicamentos, hasta ciertos problemas emocionales o psicológicos.

10 posibles causas de la disfunción eréctil identificados por el NIDDK son:

miedo al desempeño sexual

medicamentos para presión arterial

antidepresivos

ansiedad

tabaquismo

diabetes tipo 2

enfermedades del corazón

sobrepeso

tomar alcohol

baja autoestima

“La aparición de la disfunción puede ser muy paulatina”

La doctora Maza señala que la disfunción eréctil puede aparecer de manera paulatina, cuando el hombre afectado empieza a notar que su erección es menos firme, o en fases, cuando se van notando los cambios en la firmeza.

“Hay varios grados de disfunción eréctil que tienen que ver con la calidad de la erección, que es lo rígido que está el pene y cuánto tiempo se puede mantener esa rigidez. El hombre empieza a notar esta disminución en su erección, que ya no está tan firme como tiempo atrás, y comienza a sentir menos firmeza y menos dureza”, explica la especialista para SuMédico.

Esto es hasta que la persona ya no tiene la rigidez necesaria para poder realizar una penetración.

Dicho problema se puede dar de manera lenta o en tres fases. “De repente tengo una erección, después siento que está fallando y luego ya no tengo nada de firmeza”, explica la doctora Maza.

A veces puede pasar que la erección dure lo suficiente como para que se sientan satisfechos los dos integrantes de la pareja, pero que al final no haya tanta firmeza.

¿Se puede presentar en las primeras relaciones sexuales?

Dentro de la población joven, la disfunción eréctil se llega a presentar cuando tienen que hacer el amor de manera rápida o a escondidas. La mezcla de ansiedad porque puedan llegar otras personas y el temor a no tener el tiempo suficiente como para satisfacer a la otra persona, pueden causar disfunción eréctil.

“En realidad no está vinculado con las primeras relaciones sexuales, cuando se pierde la virginidad, aunque sí es común”, detalla la especialista.

Depende mucho de la información que se tenga, de la situación, de la persona con la que se encuentre. Si el hombre llega con miedo debido a la desinformación o sucede que no conoce tanto a la persona, se puede llegar a presentar la disfunción eréctil

¿Cuáles son los síntomas de la disfunción eréctil?

El NIDDK apunta que los síntomas de la disfunción eréctil incluyen:

ser capaz de tener una erección por momentos, pero no siempre que se quiera tener relaciones eróticas

ser capaz de tener una erección, pero que no dure lo suficiente para tener sexo

no ser capaz de poder tener una erección en ningún momento

“El covid-19 también influyó en la aparición de la disfunción eréctil”

Los primeros dos años de la pandemia tampoco ayudaron a los varones. La doctora Maza señala que, en este periodo en particular, cuando las personas estuvieron encerradas debido a la cuarentena, los que más padecieron fueron las parejas con hijos.

“También los que tenían familias ampliadas. De repente estas personas se vieron encerradas en un mismo espacio y eso limitó por mucho la vivencia erótica de las parejas. En una vida pre-pandemia, se aprovechaban los momentos en que no había nadie en casa, pero con la pandemia se tuvieron que encontrar momentos”, dice la especialista.

Muchas veces la presión genera la disfunción. El varón está más preocupado de que todos van a oír que se está teniendo sexo y no había una erección

“La disfunción eréctil no los hace menos hombres”

La doctora sugiere a los hombres con disfunción eréctil que visiten a su médico y se realicen un chequeo general y que, a partir de eso, vean qué es lo mejor para contrarrestar la situación que viven.

“Les recomiendo que hablen con su pareja y lleguen a acuerdos de seguimiento médico y exploración de la erótica de otra manera. No se pongan tristes ni se depriman, una erección no es lo que los vuelve hombres fuertes y varoniles. Se trata de una función fisiológica que depende de varios factores”, concluye la sexóloga.