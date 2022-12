¿Has estado con hombres emocionalmente no disponibles? Se trata de parejas que ponen una distancia emocional, no hablan de sus sentimientos y son evasivos ante el compromiso. Según expertos, existen razones por las que terminas atrayendo a este tipo de pareja.

Cuando estás con alguien no disponible emocionalmente, es probable que en poco tiempo te sientas sola, deprimida, poco importante o rechazada.

Sin embargo, vuelves a caer en este tipo de relaciones una y otra vez sin saber por qué. Estas son algunas de las razones que debes tener en cuenta.

Hombres emocionalmente no disponibles

Lo primero que debes identificar es a quiénes se les conoce como hombres emocionalmente no disponibles.

Según el portal especializado Psychology Today, existen varios tipos de no disponibilidad en una relación, tanto temporales como crónicos.

(Foto: pexels)

Para que este comportamiento surja, influyen muchos aspectos, como una enfermedad mental o una infancia problemática.

También la educación, un proyecto de vida o un problema de salud. Haberse divorciado o enviudado recientemente, aumenta las probabilidades de no estar disponible emocionalmente.

Otros simplemente tienen mucho miedo de arriesgarse a enamorarse porque los hirieron en otras relaciones o por sus padres cuando eran niños.

¿Por qué me enamoro de hombres emocionalmente no disponibles?

Por lo general, son las mujeres quienes más se quejan de los hombres emocionalmente no disponibles, sin embargo, muchas veces no son conscientes de que ellas tampoco están disponibles.

Un ejemplo de ello, es la relación entre Carrie Bradshaw y Mr. Big, en la popular serie Sex and the City, donde vimos cómo ella al engancharse con alguien no disponible, disfrazaba su propio problema, manteniendo la negación de su propia falta de disponibilidad.

Analiza si en el fondo tú tampoco quieres vivir un amor completo, pues inconscientemente temes entablar un vínculo de intimidad con alguien. Probablemente temes que te lastimen o salir de tu zona de confort.

(Foto: pexels)

Cuando sales con alguien no disponible emocionalmente, tal vez tampoco quieres entregarte al amor y prefieres poner de pretexto a la otra persona.

Otras razones por las que atraes a este tipo de pareja, según los expertos, incluyen:

Crees que no mereces un amor de verdad debido a la baja autoestima

Tienes una voz interior que te dice que no eres lo suficientemente buena, atractiva o interesante para merecer una buena relación, lo que inconscientemente te lleva a buscar hombres que no quieren nada serio.

No sabes poner límites

Cuando no sabes decir que no, es fácil que termines con hombres emocionalmente no disponibles, porque no puedes crear límites sanos debido a la gran carga emocional que eso te genera.

Tuviste padres ausentes

Otra de las razones de salir con personas no disponibles emocionalmente es que encuentras esta dinámica familiar.

Si uno o ambos padres estuvieron física o emocionalmente ausentes cuando crecías pudo generar un vacío en tus necesidades emocionales que te hacen huir antes de una verdadera conexión con alguien, por lo que buscas a personas iguales.

Señales de que estás con alguien emocionalmente no disponible

La falta de disponibilidad emocional de alguien no siempre es tan evidente hasta que llevamos más tiempo en una relación, por lo que debes considerar las siguientes señales:

Es una persona demasiado halagadora Es inflexible y detesta los compromisos Busca que la relación gire en torno a él y sus necesidades Recientemente terminó una relación, se divorció o enviudó Busca excusas para terminar con la relación; encuentra defectos fácilmente en ti Hace juegos de seducción para tener el control

Es común que las personas revelen que están emocionalmente no disponibles desde el principio, pero es importante que pongas atención a los hechos, pues si ignoras las señales, te quedarás con un gran dolor y miseria a largo plazo.

(Con información de Psychology Today, Psico, Psicología Avanzada)