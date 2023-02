Mi pareja no me mira, esta conducta puede ser frustrante y existen diversas razones que hay detrás. Si tienes una pareja que suela eludir la mirada cuando le hablas sobre tus sentimientos, de temas íntimos y de emociones, se gira y evita el contacto visual, nosotros te lo explicamos.

Sabemos que no dudas del amor que te tiene tu pareja porque te lo demuestra a diario de infinitas maneras. Sin embargo, ese detalle te hace daño y esa persona especial para ti no le da demasiada importancia.

Existen personas que asumen que, a la hora de conferir afecto, el contacto visual no es importante, basta con estar presente físicamente. Esa falta de conexión puede generar dudas y confusión.

Esta particularidad es más frecuente en el sexo masculino y son ellas o ellos los que lamentan no disponer de ese contacto visual en ciertos momentos de la relación de pareja. Al final, en muchos casos se termina asumiendo esa carencia, pero a regañadientes.

Porque en el seno de un vínculo de pareja, el lenguaje visual constituye un pilar básico que asienta y enriquece dicho lazo.

Foto: Pexels

¿Por qué mi pareja no me mira durante las conversaciones íntimas?

Lo primero que podemos pensar cuando percibimos que una persona nos rehúye la mirada cuando hablamos con ella es que es tímida.

Cuando ya tenemos una relación de pareja consolidada durante meses o varios años, la timidez no cabe en dicha variable.

Podemos ser amantes cómplices y fabulosos compañeros de fatigas, y estar presente esa particularidad.

¿Qué genera la ausencia de contacto visual?

La ausencia de contacto visual durante los momentos más íntimos siempre hará que esa relación se tambalee.

Se puede aceptar, pero es una asunción dolorosa.

En relación con este tema, la Universidad MacEwan, en Canadá, destaca una serie de aspectos en una investigación. Lo cierto es que las personas necesitamos establecer contacto visual para transmitir información y consolidar la interacción social.

No solamente validamos emociones, sino que aportamos información sobre nuestros pensamientos.

Un te amo, un te quiero nunca será lo bastante auténtico si uno esquiva la mirada, si la lleva a la pared y no a su pareja. Comprendamos qué pude explicar este tipo de reacción.

¿Cuestión de género y, sobre todo, educación emocional recibida?

Estudios realizados por pediatras especialistas de la Universidad de Missouri, en Columbia han determinado que, a los pocos meses de nacer, las niñas buscan y mantienen más tiempo el contacto visual que los niños.

Estos últimos también lo buscan, pero permanecen menos tiempo atendiendo a sus progenitores.

Aunque los niños mantengan menos tiempo la mirada, es la educación recibida en materia emocional e interacción social la que determina este factor.

Si nuestros padres nos han permitido crecer en un contexto comunicativo que se nos refuerce cuando expresamos lo que sentimos y necesitamos mirándonos a los ojos, es natural que lo sigamos haciendo cuando salgamos de este entorno burbuja.

Así, haber disfrutado de una educación emocional sólida en la infancia motiva que nos convirtamos en interlocutores que cuidan del contacto visual.

Foto: Pexels

¿Dificultad para manejar los momentos íntimos?

Si nuestra pareja no nos mira durante las conversaciones íntimas , es probable que también le cueste mantener este tipo de diálogos.

no nos mira durante las , es probable que también le cueste mantener este tipo de diálogos. Uno puede ser un gran conversador, una persona brillante y ocurrente y, sin embargo, no ser demasiado brillante expresando sus emociones .

sus . Son figuras con cierta torpeza para hablar de sus sentimientos y compartir sus necesidades .

y compartir sus . Los momentos de intimidad incomodan porque no nos permiten mostrarnos vulnerables . Dar ese paso les turba porque les hace sentirse débiles y falibles.

. Dar ese paso les turba porque les hace sentirse débiles y falibles. También, porque no han adquirido competencias adecuadas en esta materia. Asimismo, es importante señalar que esa dificultad también les genera sufrimiento y son conscientes de que esos instantes pueden tensar la relación de pareja.

¿El estilo de apego evitativo?

Existen personas con dificultades para establecer un vínculo seguro, confiado, basado en el cuidado mutuo y la correcta expresión de sentimientos y las necesidades.

El apego evitativo se manifiesta también en la incapacidad para mantener la mirada durante los diálogos más emocionales.

Esto se explica porque no saben manejar esas situaciones y su tendencia es eludir, escapar y preferir la distancia.

¿Posibles trastornos asociados?

El origen de una mirada esquiva en contextos de vulnerabilidad emocional casi siempre tiene como origen los factores culturales y educacionales.

En buena parte de los casos, es un problema que afecta más a ellos que a ellas y el desencadenante está en el tipo de educación emocional recibida.

Ahora bien, no podemos descartar algún trastorno psicológico o neurológico asociado. Aunque en estos casos, deben aparecer siempre más variables asociadas, y no solo la falta de contacto visual.

La alexitimia, entendida como la dificultad para reconocer las emociones propias y ajenas, y expresarlas, es una condición que, junto al trastorno de espectro autista, puede correlacionar con esta característica.

¿Qué podemos hacer como pareja si aparece esa falta de contacto visual?

¿Qué puedo hacer si mi pareja no me mira durante las conversaciones íntimas o incluso mientras mantenemos relaciones íntimas?

En este tipo de situaciones es imprescindible la comunicación, la comprensión y la correcta expresión de nuestras necesidades:

Aspectos que debo entender

El hecho de que mi pareja no me mire mientras hablamos de aspectos emocionales no significa que no me quiera. Debo entender que no es hábil en estas competencias y que experimenta una gran incomodidad durante este tipo de interacciones.

No es bueno imponer a la otra persona que nos mire, esto puede ocasionar mayor tensión. Procuremos respetar, dar espacio y procurar establecer contacto visual nosotros con ellos sin imponer. Si nos evitan, busquémoslos nosotros.

Creemos un escenario de confianza en el que sea cómodo hablar sobre lo que sentimos y necesitamos sin juzgar.

Aspectos que mi pareja debe comprender

Nuestra pareja debe entender cuánto valoramos el contacto visual y el papel que juega en cómo nos sentimos. Asimismo, también es positivo y saludable que entienda el valor de la vulnerabilidad, de abrirse emocionalmente y hacer del contacto visual un lenguaje imprescindible en el día a día.

Dar ese paso puede ser complejo y hasta turbador, pero crecerá como ser humano y todo vínculo será más gratificante. Ayudémosle en ese aprendizaje.

(Con información de la Universidad MacEwan, Universidad de Missouri, el Instituto de la Pareja, Instituto Mexicano de la Pareja, Secretaría de Salud)