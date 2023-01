Sufrir un rechazo amoroso puede ser una situación complicada y con todo el cúmulo de emociones que tenemos en ese momento, es común cometer algunos errores que solo empeoran la situación. Toma nota de lo que no debes hacer cuando alguien te rechaza.

Aunque es difícil, siempre hay forma de superar un rechazo en el amor, solo debes saber actuar justo después de que ocurre.

De lo contrario, las cosas se ponen difíciles y seguir adelante puede ser más doloroso. Toma nota de estos consejos.

Errores cuando te rechazan

El rechazo amoroso es muy común y la forma en que reaccionas después de que ocurre es más importante de lo que crees.

(Foto: canva)

Por ello, te decimos los errores que debes evitar en ese momento en que te rompen el corazón:

Insistir al grado de rogar

Buscar a esa persona e insistirle diciéndole tus sentimientos es una pésima idea y solo consigue que te humilles, lo que va empeorando si lo haces una y otra vez.

Rogar por migajas de amor no es sano, lo mejor es que le des tiempo y si no ves ningún interés, dejes de insistir y pongas tu energía en otra cosa.

Quedarte estancado

Sufrir un rechazo amoroso es casi como una ruptura de pareja, así que es importante que no te quedes estancado en los sentimientos negativos que puedes tener.

En lugar de esperar un milagro, sigue con tu vida y mira a tu alrededor para descubrir otras personas maravillosas que descartas solo por estar obsesionado con quien no tiene ningún interés.

Creer que solo es más difícil porque vale la pena

Aferrarte a la idea de que se hace el o la difícil porque vale la pena pero que ya caerá, es un grave error, pues si ya te dijo que no, no va a cambiar de opinión y lo mejor es aceptar que esa persona no es para ti.

¿Qué sí hacer cuando alguien te rechaza?

Cada persona tiene una forma particular de afrontarlo y el tiempo que te toma puede variar, pero lo más importante es que pongas atención en ciertos aspectos para superarlo de forma saludable:

Busca apoyo

Tener el apoyo de tu familia y amigos es necesario en estos momentos, ya que requieres de consuelo y consejo.

(Foto: freepik)

Expresa tus emociones

Guardar tus sentimientos no es sano, así que busca desahogarte con tus redes de apoyo, escribe un diario o si lo crees necesario, busca ayuda psicológica.

Evita a la persona

Si te resulta muy doloroso afrontar el rechazo, lo mejor es que evites todo contacto con la persona, para que sea más fácil procesar el duelo y puedas seguir con tu vida normal.

Ya lo sabes, sufrir un rechazo y superarlo puede ser difícil, pero no imposible, tan solo debes evitar los errores más comunes y trabajar en los pasos adecuados para procesarlo de forma sana.

(Con información de En Pareja, La mente es maravillosa)