La forma en que te relacionas debe evolucionar conforme tú lo haces. Lo que significa que no puedes tener un noviazgo a los 30 de la misma forma que lo tenías a los 20.

Tener una relación a los 30 implica tener una relación más madura y con un mejor entendimiento de lo que buscas en una pareja, lo cual te permitirá saber cuáles son tus límites.

Y es que cuando tenemos las primeras vivencias románticas, la falta de experiencia hace que se permitan actitudes que pueden no ser del todo sanas.

Lo bueno es que si estás cerca de los 30 o ya los tienes, seguro has aprendido qué es lo que sí y lo que no te funciona en una relación. Pero si necesitas ayuda, hoy te platicamos qué cosas ya no debes permitir en una relación a los 30.

5 cosas que no deberías permitir en una relación a los 30

Chantajes emocionales

El chantaje emocional es una forma de manipulación en el que tú pareja busca guiar tus decisiones bajo las premisas de que todo lo que hagas tiene que ver con cuánto lo amas. Los chantajistas explotan el sentimiento de culpa.

Falta de responsabilidad afectiva

La responsabilidad afectiva es una de las cosas más importantes en una relación. Es algo que se tiene que trabajar de forma individual y practicarse en pareja.

La madurez emocional viene de la mano con la responsabilidad afectiva y por eso, si tienes 30 años o más, es una de las cosas no negociables que debe haber en tu relación.

No definir la relación

Si tienes 30 años o más y no tienes una relación definida con la persona con la que estás saliendo, solo estás perdiendo el tiempo.

Estás en un punto de tu vida en el que la estabilidad es primordial y que alguien esté jugando con tu tiempo sin un compromiso real es algo que no debes soportar.

Inestabilidad en la relación

Si cada que hay una fuerte discusión tú y tu pareja cortan y luego se vuelven a reconciliar y así sucesivamente, es una señal de que no deberían estar juntos y que no saben resolver los problemas de forma saludable.

Además, al igual que en el punto anterior, es una clase de inestabilidad emocional que no quisieras tener a los 30.

Infidelidades

A ninguna edad deberías soportar una infidelidad pero mucho menos después de los 30 años cuando se supone que las personas tienen claro lo que quieren y cómo comunicar lo que necesitan.

