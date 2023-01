Encontrar una pareja con quien construir relaciones sanas no es fácil, es necesario pasar por distintas experiencias que no siempre son buenas, lo que puede hacer que te decepciones o hasta que llegues al punto en que no te gusta nadie como pareja.

Si estás en esta situación en la que por más que conoces personas crees que nadie realmente vale la pena o es interesante, entonces esta información te interesa.

Existen muchas razones por las que no te gusta nadie como pareja y lejos de que sea debido a que ya no hay buenos partidos, la realidad es que puede haber problemas en ti que necesites trabajar.

Cuando no te gusta nadie como pareja, eso puede hablar de que tienes expectativas poco realistas, que hay muchos miedos internos en ti o hasta que las experiencias desagradables del pasado te dejaron marcado.

¿Por qué no me gusta nadie como pareja?

Buscas pero simplemente no encuentras a nadie ideal para ti, crees que no naciste para amar y que jamás encontrarás a tu pareja perfecta, sin embargo, hay otros problemas que debes resolver antes, como:

Expectativas poco realistas

Está bien tener ciertas características definidas que nos gustaría en una pareja, pero es importante analizar si en realidad no son expectativas poco realistas que te hacen ignorar o rechazar a buenos prospectos solo porque no encajan en tu modelo “perfecto”.

(Foto: canva)

Cuando buscas a alguien que cumpla todas tus expectativas, encontrar una pareja se vuelve difícil así como mantener una relación estable.

Olvídate de buscar que tu pareja cumpla con todos los estándares de belleza, que sea adinerada, con muchas propiedades, que nunca cometa errores, que siempre esté de acuerdo contigo o que satisfaga todas tus necesidades, pues esto es completamente irreal.

A la larga, buscar a alguien perfecto solo te agota y desmoraliza, pues luchas constantemente con alcanzar algo que no existe, dejando ir oportunidades.

Miedos

Para entablar una relación es necesario superar muchos miedos y en ese sentido, es posible que tengas algunos sin trabajar y que te estén bloqueando poder tener una pareja sana.

Puede ser que tengas miedo a la intimidad, a “sentir demasiado”, al sufrimiento porque crees que todas las relaciones son así, a mostrarte vulnerable o a que te engañen por experiencias dolorosas del pasado.

Otra causa de miedo en las relaciones es al abandono, lo que afecta tu capacidad de confiar en los demás. Si has experimentado un rechazo antes ya sea en el amor o en tu círculo familiar, es posible que ahora temas una cercanía con alguien que pudiera abandonarte y lastimarte.

En el fondo no quieres una relación

Tal vez crees que quieres una pareja porque nos han dicho que solo así se alcanza la felicidad, pero en el fondo no tienes una intención real de tener ese compromiso.

Analiza si solo disfrutas los momentos de pasión con otras personas, pero cuando se habla de ser una pareja, te incomoda porque no existe una conexión emocional y no tienes intenciones de enamorarte.

(Foto: canva)

En el fondo no encuentras a alguien lo suficientemente interesante para comprometerte porque en realidad no quieres hacerlo y mucho menos cambiar tus planes.

Malas experiencias

Otra razón por la que no te gusta nadie como pareja tiene que ver con las experiencias del pasado, pues crees que todos te harán daño y no puedes confiar en nadie.

Por ello, buscas cualquier defecto en la otra persona para salir corriendo y creer que es igual que todos los demás. Un trauma sin resolver te hace creer que solo con alguien perfecto estarás a salvo pero como eso no existe, nunca te sientes bien.

En estos casos es importante que busques apoyo de un profesional, para que resuelvas esos malestares y puedas disfrutar de nuevas experiencias amorosas.

Ansiedad social

Tal vez tu problema es que sufres de ansiedad social y tienes miedo a ser juzgado desfavorablemente por el tipo de pareja que elijas. Te preocupa tanto lo que los demás piensen de tu, que buscas a alguien que pueda ser perfecto a los ojos de los demás aunque a ti no te convenza tanto.

(Foto: canva)

En otros casos, la ansiedad es tal que prefieren no exponerse a situaciones ni contextos sociales, lo que impide conocer a alguien que podría ser una pareja saludable.

Ya lo sabes, si no te gusta nadie como pareja, antes de decir que ya no hay buenos prospectos, te sugerimos hacer un análisis sobre tus creencias, tus experiencias y la forma en que te relacionas, pues cuando trabajas en ti, es más probable que puedas formar un vínculo sano con alguien.

(Con información de Psicología-Online)