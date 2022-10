Uno de los complementos que son más importantes para muchas parejas es la frecuencia de las relaciones, pues puede fortalecer el vínculo, pero ¿Crees que tener más relaciones te vuelve más feliz? Esto es lo que debes saber.

El portal especializado Psicología y Mente señala que el aumento en la frecuencia de las relaciones tiene un efecto positivo en las parejas.

Sin embargo, destacan que no son la única clave para la estabilidad y la felicidad de la pareja, de hecho, no es necesario tener relaciones todos los días. Cuando se trata de intimidad, más no siempre es mejor.

¿Eres más feliz por tener más relaciones?

No hay duda de que las relaciones pueden tener muchos beneficios a la salud. El portal Mejor con Salud destaca que es común sentirse renovado, con más energía y mejor humor después de un encuentro apasionado.

(Foto: freepik)

Esto se debe a la cantidad de hormonas que el cuerpo libera tras llegar al clímax. Pero también hay beneficios a nivel físico, como reducción del estrés y ansiedad, mejor sueño, aspecto más joven y menos riesgo de enfermedades.

Pero cuando hablamos de la felicidad, el resultado no siempre es el que pensamos. Si bien es cierto que hacer el amor libera endorfinas, conocidas por mejorar el estado de ánimo, hay casos en que aumentar la frecuencia de las relaciones no da más felicidad.

De hecho, un informe realizado por la Universidad de Pittsburgh, encontró que cuando las parejas duplicaron su frecuencia sexual, se tradujo en menos felicidad, así como una disminución de la satisfacción y el bienestar.

Pero, otras investigaciones donde se encuestó a mujeres sobre qué las hacía sentir más felicidad, la mayoría dijo que eran las relaciones, mientras que otra encuesta a 16 mil adultos estadounidenses, reveló que cuadriplicar la frecuencia sexual de una vez al mes a una vez a la semana, aumentaba su felicidad tanto como tener más dinero en el banco.

La realidad es que la frecuencia de la intimidad puede variar y duplicarlo de un momento a otro puede alterar el equilibrio de tu relación de pareja, causando estrés en lugar de felicidad.

(Foto: freepik)

Un estudio publicado en The Journal Social of Psychological and Personality Science, destaca que en general es importante mantener la conexión sexual con la pareja, pero es más importante tener expectativas realistas sobre la intimidad, teniendo en cuenta que hay ocupaciones y responsabilidades.

Amy Muse, investigadora, señala en ese sentido que para las parejas con muchas ocupaciones, responsabilidades de trabajo y de los hijos, la presión por tener relaciones más seguido hace más estresante la situación.

La especialista en temas de sexualidad, recalca que las relaciones son buenas, pero las parejas no necesitan hacerlo varias veces a la semana, sino trabajar otros aspectos para mantener la conexión con la pareja.

¿Qué es lo realmente importante en las relaciones?

Expertos señalan que lo importante acerca de las relaciones íntimas no es la cantidad, sino otros factores, como:

Hacerlo parte de la rutina

Se cree que el deseo sexual debe surgir de forma espontánea todas las veces, pero lo cierto es que es importante programarlo y hacerlo parte de la rutina, buscando un momento específico para hacerlo.

(Foto: freepik)

Hablar de lo que les gusta

La comunicación entre la pareja es importante para mejorar y sentirse mejor en el momento que comparten juntos.

Dejen de lado las expectativas

Sus encuentros no tienen que ser muy intensos todas las veces, ni tampoco es necesario el clímax en cada relación, disfruten de los besos y caricias y piensen en el bien que le hacen al vínculo compartiendo ese momento.

Como ves, tener más relaciones no necesariamente te hace más feliz, mejor esfuérzate en tener más calidad en tus encuentros y hacerlo una prioridad en tu rutina.

(Con información de El Confidencial, Psicología y Mente, Mejor con Salud)

