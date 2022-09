Tener hijos o no es una decisión de vida importante y en algunas parejas, puede ser motivo de conflicto, especialmente cuando uno de los dos no desea tener descendencia y el otro sí. Si es tu situación, te damos consejos para afrontarlo mejor.

Cada vez más personas toman la decisión de no tener hijos para priorizar su proyecto de vida profesional o simplemente porque no quieren que su vida cambie con una gran responsabilidad.

Las razones por las que una pareja decide no tener hijos son variadas y siempre y cuando ambos estén de acuerdo, no hay ningún problema, pero cuando uno si quiere hijos y el otro no, surgen los conflictos.

¿Por qué mi pareja no quiere tener hijos?

Entre los principales motivos por los que una persona decide no tener hijos, se incluyen los siguientes:

Miedo a que los hijos hereden una enfermedad

hereden una enfermedad Motivos económicos

Metas profesionales

Falta de instinto parental

Evitar responsabilidades

Miedo a que la relación de pareja cambie

Sin importar cuáles sean los motivos, es fundamental que siempre se hable con la pareja, para evitar conflictos y sufrimiento en la persona que sí desea una descendencia.

¿Qué hacer si mi pareja no quiere tener hijos?

Especialistas señalan que el desacuerdo en si tener hijos o no es uno de los motivos principales de problemas en las parejas estables o que llevan mucho tiempo juntas.

Sin embargo, existen formas de afrontarlo para evitar un daño a la relación y que se llegue a un acuerdo que ambos puedan seguir de forma sana.

Al respecto, el portal especializado La mente es maravillosa, comparte los siguientes consejos:

Hablen del tema

Las diferencias en cuanto a la decisión de tener hijos o no se resuelven solas con el tiempo, de hecho es probable que las molestias aumenten si no lo hablan.

Lo mejor es que platiquen del tema de forma profunda y sobre todo, honesta y con mucho respeto.

Esto va a disminuir la tensión entre ambos y facilitará que logren un acuerdo, incluso si la decisión final es separarse en buenos términos.

Analiza por qué quieres tener un hijo

En esta parte del proceso es importante que reflexiones tus motivos personales por lo que quieres tener un hijo. Recuerda que no debe ser una decisión impulsiva ni mucho menos una imposición de las personas a tu alrededor.

Evalúa si tienes los recursos suficientes para la crianza del bebé, desde dinero, tiempo, salud mental y estabilidad.

Además, debes analizar cómo afectará tu decisión a tu relación de pareja, es decir, si optas por no tener hijos, piensa en cómo podrías seguir con la otra persona sin tenerle rencor. Si decides separarte por tu deseo de tener hijos, visualiza tu camino sin esa persona.

No obligues a tu pareja

La clave en esto es que ninguno de los dos sienta que tiene que hacer algo por complacer al otro, así que evita crear falsas expectativas sobre que tu pareja puede cambiar de opinión con el tiempo o que lo puedes “convencer”.

Si tu pareja ya tomó la decisión, es mejor plantear la separación sana , y si cambia de opinión, tiene que hacerlo con la seguridad de que es algo que realmente desea.

La buena comunicación será necesaria para resolver el conflicto y tomar la mejor decisión.

Tener hijos no es un requisito para que una pareja perdure en el tiempo y construya una relación saludable, pero cuando uno tiene el genuino deseo de tener hijos y el otro no, probablemente sea una situación que debilite la relación y terminen en caminos separados.

