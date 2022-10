Te hacen cambiar para mal:

Si tu pareja te hace sentir que tienes que cambiar aspectos de ti mismo para complacerlos o si sientes que nunca puedes ser tú mismo a su lado es una señal de que no es amor de verdad. Un amor real no hará que pierdas tu esencia ni espíritu. ¡Al contrario! esas serán las cosas que más le gusten de ti. ▲

Te controla:

¿Tu pareja te dice con quien o no puedes salir, cómo debes vestir y a qué hora debes de llegar? ¿Te dice a dónde ir, qué comer y qué hacer? En una relación sana y realista, ninguno de los dos controla quién es y qué hace el otro. ▲

No confía en ti:

Si tu pareja es desconfiada y paranoica, no respeta tu privacidad y lee o escucha tus conversaciones privadas argumentando que es por su propia paz mental, tiene ataques de celos constantes y sin razón alguna y no se siente cómodo con que convivas con otras personas si no está presente son señales definitivas de un amor falso. ▲

No eres su prioridad:

¿Cada cuánto ves a tu pareja? Y cuando no se ven, ¿hablan por teléfono o se mensajean seguido? ¿Te ha pasado que te cancele a último minuto y por excusas sin sentido? Ese tipo de comportamientos significan que no eres una prioridad en su vida pues sin importar qué tan ocupados están, si el amor es real siempre habrá tiempo de estar juntos. ▲

Es distante con sus emociones.

Tu pareja es una persona fría y distante, no habla de sus emociones ni quiere escuchar sobre las tuyas, no busca ser reconfortado y tampoco te consuela cuando te sientes mal y tampoco comparte su felicidad ni la tuya. Esas son señales de que tu relación carece de intimidad emocional y de una conexión profunda y significativa que un amor real si tiene. ▲