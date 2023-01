Cuando estamos en una relación a veces dejamos pasar ciertos comportamientos que nos hacen sentir incómodos ya sea por no pelear o por pensar que no son tan malos.

Sin embargo, no importa cuánto quieras a una persona, hay ciertos comportamientos tóxicos que no debes tolerar. La toxicidad no solo se manifiesta en forma de celos o peleas, sino que hay actitudes más sutiles que también es importante identificar.

7 comportamientos que nunca deberías tolerar en una relación

Muchos comportamientos perjudiciales en las relaciones tienen que ver con el poder y el control. Estos son 7 comportamientos tóxicos de los que debes estar alerta.

Gaslighting

Gaslighting es un tipo de manipulación emocional cuando tu pareja hace que te cuestiones tu propia cordura, experiencia y realidad. Algunos ejemplos de gaslighting son frases como:

Nunca dije eso. Siempre te tomas las cosas a mal.

Humillación

La humillación es un comportamiento tóxico que puede presentarse en forma de duras críticas o bromas sarcásticas a tu costa.

Aislamiento

El aislamiento puede producirse de forma discreta y progresiva durante un largo periodo de tiempo. A veces cuando ocurre no eres consciente de eso hasta que te das cuenta de que hace mucho que no ves a tus amigos o familia.

Una forma en la que tu pareja te puede aislar es que siempre te ponga excusas cuando tú quieras convivir con tus amigos o familia. Por ejemplo, puede decir que se siente incómodo con tus amigos y te haga que no vayas con ellos.

Obstrucción o barrera

La obstrucción o barrera significa cerrarse y negarse a tener comunicación. Algunas parejas pueden tener problemas de comunicación a la hora de expresar sus emociones, sobre todo si están enfadadas. Pero ignorarte deliberadamente o desentenderse de ti puede ser una forma de castigo tóxico en la relación.

Amenazas

Las amenazas pueden esconderse sutilmente en las palabras, pero a menudo son directas y pretenden causarte miedo o dudas. Pueden ir dirigidas a ti, pero también a cosas o personas que te importan.

Echar la culpa

Echar la culpa a otros es que en vez de asumir la responsabilidad de tus acciones, le echas la culpa a otros.

Forzar la dependencia

Cuando no tienes acceso a las cuentas bancarias, documentos importantes o no te dan información sobre aspectos legales o financieros, puede ser que tu pareja esté forzando dependencia en ti porque no tienes los recursos ni el conocimiento para irte o dejar la relación.

