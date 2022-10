¿Te gusta alguien con pareja? Sin duda es una situación complicada pero que no podemos controlar, pues no se puede elegir por quién sentir atracción. Tranquilo, no es el fin del mundo y aquí te damos consejos de expertos ante esta situación.

Al sentir atracción por alguien lo ideal sería que esa otra persona corresponda nuestros sentimientos y que esté disponible para iniciar una relación.

Sin embargo, el amor es impredecible y si no pudiste evitar enamorarte de una persona con pareja, esto es que debes hacer.

Me gusta alguien con pareja ¿qué hacer?

De acuerdo con María Esclapez, psicóloga, divulgadora y escritora, lo primero que hay que comprender en esta situación es que no es nada fácil y es importante actuar con precaución. Estos son los pasos que pueden ayudarte:

Habla con la persona

Es importante tener en cuenta tus sentimientos, pero también debes saber lo que esa otra persona quiere y siente, aunque te haya dado señales de que te corresponde, deben poner en claro las cosas.

(Foto: Pexels)

Por ello, es fundamental que se comuniquen y hablen sobre la situación y el futuro que tienen. Si el deseo de ambos es estar juntos, no pueden hacerlo a costa de la felicidad de otra persona, por lo que tendrá que elegir.

No dejarse llevar

Es posible que, en un primer momento, la persona que te interesa te diga que va a romper su relación, pero hasta que eso no sea una realidad, lo mejor es que no alimente tus ilusiones, de lo contrario, solo obtendrás un sufrimiento constante de la experiencia.

Así que no te dejes llevar por esas promesas y busca dejar claras las cosas desde un principio.

Pacta un tiempo límite

Si la persona te deja claro que lo que quiere es estar contigo y construir juntos un futuro, lo más sano es que pacten un tiempo límite para que pueda terminar la relación con su actual pareja. Tal vez no va a ocurrir de un día para otro, pero no puedes esperar meses y mucho menos años.

Vivir con la esperanza de que algún día deje a su pareja para estar contigo se volverá algo insostenible emocionalmente.

(Foto: Pexels)

Por ello, cuando notes que la persona que te gusta no deja su relación actual y solo va postergando la ruptura, lo mejor es que salgas de esa situación, pues es señal de que nunca lo hará.

No te metas en su relación

La relación que mantiene esa persona con su pareja no es tu responsabilidad y por ello, es importante que no te metas, porque podrías causarle mucho daño a esa tercera persona en discordia.

Recuerda que no es su culpa y que puedes quedar en medio de un conflicto que no te pertenece. La persona que te gusta es quien debe arreglar la situación y cumplir con su responsabilidad afectiva.

¿Y si decides tener la relación sin importar las circunstancias?

Es posible que la atracción termine dominando la razón y que decidas iniciar la relación a pesar de que tiene pareja. Aunque creas que no pasa nada, lo cierto es que debes asumir las siguientes consecuencias:

Nunca serás su primera opción

De acuerdo con la revista especializada Mejor con Salud, aunque tengan una relación, es claro que no podrás estar con él o ella en las reuniones familiares ni en los eventos sociales, tal vez ni siquiera podrán salir juntos en público, por lo que nunca serás realmente importante.

Puede ser solo disfrute del momento

El futuro de la relación es incierto, por lo que debes tomar en cuenta que el tiempo que inviertan juntos al final puede ser un desperdicio, pues esa persona solo quiere disfrutar sin ningún compromiso a futuro.

Se puede perder la amistad

Si eran amigos y de pronto empezaste a sentir atracción, empezar una relación puede causar que se termine la amistad para siempre, pues es seguro que habrá conflictos con su pareja.

(Foto: Pexels)

Daño en el ambiente laboral

En caso de que se trate de un compañero o compañera de trabajo, es posible que se afecte el ambiente laboral, lo que podría repercutir directamente en tu trabajo.

Tomar responsabilidad

Romper el vínculo en una relación es una responsabilidad de la que serás parte, así que debes considerar si un capricho o atracción pasajera vale tanto la pena.

Cuando te gusta alguien que tiene pareja tal vez te parezca emocionante, pero lo cierto es que es una situación que genera muchas emociones y expectativas y en donde tendrás que afrontar muchos momentos difíciles por la incertidumbre.

Ya lo sabes, si tienes duda sobre esa relación con quien ya tiene pareja, toma en cuenta estas recomendaciones y analiza bien si es lo mejor para ti y tu salud mental.

(Con información de Glamour y Mejor con Salud)

