¿Quieres saber cómo ser una buena novia o novio? Resulta que en las cuestiones del corazón sí existen fórmulas para saber qué es lo que distingue a una buena pareja de una mala.

Ya hemos hablado mucho sobre comportamientos tóxicos en la pareja de los que te tienes que cuidar y que te deben hacer replantearte tu relación.

Pero ¿y qué hay de las cosas buenas? Cuando estás en una relación es igual de importante saber qué es lo que debes hacer que lo que no debes hacer.

Recuerda que una relación sana la construyen los dos y que ninguna relación buena se construye de la noche a la mañana. Siempre requiere trabajo y esfuerzo por parte de ambos y sobre todo, ganas de ser mejor.

5 características que tiene una novia o novio perfecto

Si te encuentras en la etapa del enamoramiento, seguramente quieres hacer todo lo que esté en tus manos para continuar con ese sentimiento y relación. En ese sentido, seguramente buscas ser una buena pareja para tu compañero.

Aunque todas las relaciones son diferentes, hay algunas características específicas que te pueden ayudar a fortalecer tu vínculo y a ser una gran pareja.

Estas son las 5 características que tiene un buen novio o novia.

Una buena pareja practica la comunicación efectiva

Los estudios indican que la comunicación abierta y sincera desempeña un papel crucial en la satisfacción de pareja. Estos son algunos tips de comunicación asertiva que puedes utilizar:

Cuando hables sobre tus sentimientos, siempre usa afirmaciones que inicien con un “yo” en vez de “tú” Expresa gratitud y aprecio hacia tu pareja Practica la escucha activa reflexionando sobre lo que oyes decir a tu pareja y centrándote más en comprender que en responder

Una buena pareja hace sentir seguro a su compañero

La seguridad emocional es esencial para construir confianza, un componente indispensable en una buena relación de pareja. La seguridad física también es importante. Si no te sientes seguro con tu pareja, será muy difícil crear una relación próspera.

Estos son algunos consejos para crear seguridad dentro de tu relación:

Practica la escucha sin juzgar Respeta los límites de tu pareja y su tiempo a solas Evita las tácticas coercitivas o manipuladoras Acepta la responsabilidad y discúlpate por tus errores

Una buena pareja genera confianza

La confianza es una parte crucial de una relación sana y actuar de forma que fomente la confianza te ayuda a ser una buena novia o novio. La falta de confianza en la pareja solo trae problemas en la relación.

Para generar confianza en tu pareja puedes seguir estos consejos:

cumplir tu palabra evitar el fisgoneo respetar la propiedad y la intimidad de tu pareja abrirte y ser vulnerable con tu pareja cumplir los acuerdos de la relación ser fiel

Una buena pareja brinda y pide respeto

El respeto mutuo consiste en valorar la individualidad del otro y tratarlo con amabilidad. Sin respeto, puede ocurrir el desprecio hacia el otro. Para respetar a tu pareja sigue estos consejos:

evitar los insultos, los ataques y el sarcasmo expresar emociones y sentimientos sin culpar ni juzgar aprecia a tu pareja por lo que es celebra sus diferencias y experiencias individuales evita burlarte o menospreciar a tu pareja aprende a resolver los conflictos

Una buena pareja entiende que a veces hay que ceder

Habrá veces en que no estés de acuerdo con tu pareja, o que quiera hacer algo que a ti no te interesa. Hay veces que será necesario para ti decir que no, pero hay otras veces en que es necesario ceder.

Que tú y tu pareja puedan acordar en un punto medio sobre un tema en particular ayuda a darle prioridad a la relación y expresar lo importante que es para ambos. Estos son algunos consejos para saber cómo ceder:

mantener una actitud abierta escuchar los deseos de tu pareja tener en cuenta el punto de vista de tu pareja en todas las decisiones encontrar un término medio ser abierto y sincero sobre tus sentimientos escuchar y considerar alternativas a tus soluciones

(Con información de Psychcentral)