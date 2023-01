¿Te has preguntado cómo las personas conocen a sus parejas románticas, sentimentales o inclusive hasta sus esposos? Pronto te despedirás de la soltería, gracias a lo que reveló un estudio realizado por un grupo de expertos de la Universidad de Stanford, dirigidos por el sociólogo Michael Rosenfeld.

Dicha investigación ha sido publicada en el Proceedings of the National Academy of Sciences y demostró que actualmente la tendencia es conocer a través de la vía online a tu pareja y no por lo que se denominaba como tradicional como lo eran las citas.

Para esta investigación fue consultada la base de datos de los estudios americanos How Couples Meet and Stay Together, HCMST. Hasta la fecha los reportes han arrojado la cifra que un 39% de la población total que ha conocido a su pareja en línea, y no precisamente por aplicación.

A través de la barrera digital la comunicación se puede presentar con mayor fluidez y en algunos casos, la actitud y el organismo se encuentra más relajado, permitiendo mostrar una personalidad única, auténtica, así como una seguridad sobresaliente.

Métodos infalibles para dejar de ser soltero ¿Cómo se conocen las parejas actualmente?

Sumérgete en la tecnología, dales a tus redes sociales el potencial que requieren, interactúa con las personas del ciberespacio con responsabilidad, esta podría ser la opción mas viable para emparejarte.

Las aplicaciones con esta finalidad muchas veces no son tan recomendadas porque podría pasar exactamente lo mismo como cuando te presentan a una persona que creen que sería la indicada para ti y que no pasa de ser algo fugaz y casual.

Foto: Canva

Relevancia e innovaciones a nivel de tecnología gracias al estudio de Stanford

El estudio titulado, Disintermediating your friends: how online dating in the United States displaces other ways of meeting, realizado por los expertos de Stanford presenta en su relevancia que las formas tradicionales para conocer a tu futura pareja van a la baja.

Mientras que la interacción a través de la tecnología se ha incrementado, sirviendo como filtro para conocer a la persona correcta y afin a tus intereses.

Los sociólogos involucrados en este estudio concluyeron en que el desplome o el declive de las relaciones a través de los familiares, las amistades y los compañeros del trabajo, se debió a las innovaciones tecnológicas.

Una de las más importantes fue la introducción de la World Wide Web, mejor conocido como el triple www alrededor del año 1995, aquí se introdujeron los gráficos y la facilidad de investigación o indagación a través de la red.

El segundo aspecto a considerar fue la introducción y la adopción generalizada de los teléfonos inteligentes a partir del 2007.

Foto: Canva

A partir de aquí con las constantes actualizaciones de la red no es extraño que entre sus hallazgos se presente que el aumento de las citas por los sitios online se haya dado de manera consistente con una mayor dependencia al uso de este tipo de dispositivos.

Ventajas de conocer a la pareja a través de los sitios online

La ventaja más evidente es que prácticamente te encuentras disponible para conocer a una persona y tener citas del tipo que gustes por el simple hecho de portar un dispositivo que tenga acceso a la red.

Aquí el número de persona se transforma en un catálogo potencial de selección , incluso si una persona no es de tu agrado la puedes considerar como opción en reserva.

, incluso si una persona no es de tu agrado la puedes considerar como opción en reserva. El tener citas o el interactuar por el internet puede resultar una adición modesta y positiva.

o el interactuar por el internet puede resultar una adición modesta y positiva. Las citas por la red tienen el potencial de servir a las personas que fueron desatendidas por la familia, los amigos y el trabajo.

(Con información de Universidad de Stanford y Condé Nast)