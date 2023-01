Google compartió que los hábitos saludables se convirtieron en los propósitos de Año Nuevo más buscados en México para este 2023.

Este inicio de año los mexicanos coincidieron en el deseo de renunciar a tres hábitos nocivos con tal de mejorar su salud física y mental: cómo dejar de tomar, cómo dejar de fumar y cómo dejar de pensar en alguien.

Así es, uno de los propósitos de Año Nuevo más buscados por los mexicanos fue cómo dejar de pensar en alguien, lo que deja claro que más de uno inició el 2023 con el corazón roto.

Sin duda es un objetivo loable y perfectamente realizable. Si tú fuiste uno de los que acudió al doctor Google para sanar un mal de corazón, estás en el lugar correcto porque te explicamos paso a paso cómo dejar de pensar en alguien.

¿Cómo dejar de pensar en alguien? Sigue estos consejos

Cuando experimentas una ruptura amorosa o un amor no correspondido, dejar de pensar en esa persona que tanto te lastimó puede parecer una misión imposible. Pero no te preocupes, no lo es.

Es normal que tu mente se ocupe de los recuerdos de una persona que en un momento de tu vida significó mucho para ti, pero si esos pensamientos no te permiten concentrarte y hacen que experimentes sentimientos negativos una gran parte del día, quizás sea momento de aprender cómo superarlos.

Además de ser una situación normal pensar en alguien que querías, otro aspecto completamente normal es que, con el paso del tiempo, esos pensamientos se van a disminuir hasta el punto de desaparecer.

Si consideras que pensar en alguien te está causando problemas en otros aspectos de tu vida, quizá sea porque lo que estás experimentando son pensamientos intrusivos. Éstos constan de imágenes y pensamientos no deseados y angustiosos que aparecen constantemente en tu mente y que te resultan difíciles de controlar.

Consejos para dejar de pensar en alguien

Los pensamientos intrusivos que quizá estés experimentando se deben al estrés y quizá puedan causar un problema de salud mental como depresión, ansiedad o trastorno obsesivo-compulsivo. En estos casos sería bueno acercarse a un profesional de la salud mental.

Estas son algunos consejos que te pueden ayudar a dejar de pensar en alguien:

dedica tiempo a tu cuidado personal

céntrate en tus estudios o tu trabajo

ofrece tu tiempo como voluntario

practica técnicas de relajación

invierte tu tiempo en en otras relaciones

reflexiona sobre la razón de por qué no puedas dejar de pensar en alguien

deshazte de todas las cosas que te recuerden a esa persona

Recuerda que sí es posible dejar de amar a alguien porque el amor necesita ser alimentado para existir.

Cuando dejas de aprender sobre la otra persona, interrumpes el contacto, colocas tu energía en otro lugar y reflexionas sobre las razones por las que no pueden estar juntos, el amor se empieza a desvanecer, pero también requiere trabajo de tu parte.

(Con información de Psychcentral)