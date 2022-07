¿Ser o no ser amigos del ex? Esa es la cuestión. Con la excepción de los casos donde hubo abusos, violencia y toxicidad, donde difícilmente puede haber una amistad después de ser novios, hay otros casos en los que vale la pena la pregunta.

Dejando de lado lo anterior, si la ruptura se dio de forma amigable o por lo menos no fue todo un drama, quizás se podría pensar en una amistad. Pero, ¿cómo saber si va a rendir frutos o si será un desastre total que solo causará más daño?

Hay cosas que se deben tomar en cuenta antes de pensar en tener una amistad con un ex y que nos dirán si estamos listos o si lo estamos haciendo por las razones correctas.

Te explicamos cómo saber cuándo sí y cuándo no ser amigo de tu ex.

Ser amigo de tu ex: ¿cuándo sí y cuándo no?

Cuándo ser amigos:

Cuando los dos admiten y aceptan que no funcionan como pareja

Cuando la ruptura fue hace 6 meses o 1 año

Cuando hay hijos de por medio

Cuándo no ser amigos:

Cuando todavía no superas la ruptura

Cuando sientes celos de verle con otra persona

Esperas que la amistad lleve a una reconciliación

Tienes miedo de estar solo

Cuándo sí ser amigo de tu ex

Los expertos en psicología coinciden en que sí es posible ser amigo de tu ex, bajo las siguientes condiciones:

Cuando los dos admiten y aceptan que no funcionan como pareja

Los dos deben estar dispuestos admitir que la relación romántica no funcionó y que están mejor siendo amigos que siendo pareja. Ambos deben reconocer lo que sí funcionaba y lo que no en el noviazgo.

Si los dos pueden recordar que lo primero que los unió fue una gran amistad , entonces es posible perseguir eso. Es crucial que la amistad se dé bajo el entendimiento de que ninguno de los dos quiere regresar.

Cuando la ruptura fue hace 6 meses o 1 año

La psicóloga Sherrie Campbell sugiere tomarse un periodo de 6 meses a un año sin contacto para superar completamente al ex antes de volver a entrar en su vida como amigo.

De este modo, se habrán superado los sentimientos de desamor y lo más importante es que podrás soportar ver a tu ex con otra persona. Lo que se resume en que una de las claves para ser amigos es evitar los celos.

Cuando hay hijos de por medio

Sacar al padre de tus hijos de tu vida no es la mejor idea, ya que puede afectar el desarrollo emocional de tus niños. En este caso, lo mejor es que si no pueden ser amigos, se alcance un nivel de cordialidad que les permita pasar tiempo en familia.

Cuándo no ser amigo de tu ex

Son pocas las personas que logran tener una buena amistad con su ex pareja. Así que si tú no eres una de ellas, no te sientas mal.

Cuando todavía no superas la ruptura

Si eres de las personas a las que les toma mucho tiempo reparar un corazón roto y pasas mucho tiempo pensando en tu ex y fantaseando en que van a regresar o que habrá un gran reencuentro, probablemente no deberías ser amigo de tu ex.

Todavía tienes sentimientos románticos hacia tu ex y tratar de ser su amigo, solamente atrasará tu sanación, el proceso de duelo y te tardarás más tiempo en superarlo.

Cuando sientes celos de verle con otra persona

Si no te sientes bien con ver a tu ex con otra persona después de que pasó un tiempo de su ruptura, es una clara señal de que no pueden ser amigos. Un amigo busca la felicidad de la otra persona y si tu no puedes hacer eso, no estarías siendo un buen amigo.

Esperas que la amistad lleve a una reconciliación

Te dices a ti misma que estás lista para ser amigos pero conforme pasa el tiempo te vas dando cuenta que hay un motivo oculto por el que quieres estar cerca de tu ex: la reconciliación.

Tienes miedo de estar solo

Si solo quieres conservar la amistad con tu ex porque no quieres estar solo, definitivamente no deberías ser su amigo. Las amistades van más allá de tener alguien con quien salir y en todo caso, si lo haces por esa razón, deberías pensar en por qué te da miedo estar solo.

