La frecuencia de las relaciones es un tema que puede causar muchas diferencias entre las parejas casadas o estables, pero algo que causa más conflicto es cuando uno de los dos quiere tener encuentros a diario y el otro no ¿Qué hacer en esos casos? Te lo decimos.

De acuerdo con un estudio de 2015, la frecuencia de las relaciones debe ser tanto como sea necesario para la pareja, aunque lo recomendable es al menos una vez por semana.

Sin importar cuál es la frecuencia que los hace sentir satisfechos, la intimidad regular puede tener muchos beneficios, como fortalecer el vínculo y hasta tener mejor humor.

¿Qué hago si mi pareja quiere tener relaciones diario y yo no?

Lo primero que debemos destacar que es no es no, así que si no tienes ánimos ni ganas de relaciones, lo mejor es ser clara con la pareja y decirle lo que sientes.

(Foto: Pexels)

Sin embargo, en caso de que en verdad quieras aumentar la frecuencia de tus relaciones para mejorar el vínculo, estos consejos te pueden ayudar:

No lo veas como una tarea que debes “cumplir”

Un artículo de Psychology Today señala que no debemos ver a las relaciones como una tarea, sino como un acto de amor y hasta una forma de divertirse con la pareja.

Tal vez no te sientes “de humor” para hacerlo, pero si intentas un poco de jugueteo es posible que puedas encontrar satisfacción al satisfacer a tu pareja.

Dale una fecha

Si en ese momento no tienes ganas de tener intimidad, puedes posponerlo a una fecha más adelante y cumplirlo.

Aunque creas que eso puede frustrar a tu pareja, lo cierto es que posponer el encuentro puede añadirle emoción al momento, pero es importante que sí cumplas en la fecha establecida, ya que si lo aplazas constantemente puedes herir a tu pareja y dañar la confianza.

Busca otras formas de vincularte

No todo son las relaciones íntimas, así que puedes buscar otras formas de conectar con tu pareja, como hacerle un masaje, preparar una cena especial, salir a caminar, bañarse juntos o ver una película tomados de la mano.

(Foto: Pexels)

Este tiempo de calidad también puede excitarlos y abre el camino para que puedan tener más encuentros íntimos y si no pasa, no será tiempo perdido, ya que se fortalecerá la relación.

Pon atención a tu alrededor y a ti mismo

Aunque no lo creas, el desorden a nuestro alrededor y el descuido del aspecto físico pueden repercutir en el deseo, así que considera ponerte un atuendo que te haga sentir atractivo, limpiar la recamara y guardar las cosas que pueden apagar la seducción, como los juguetes de los niños.

También puede funcionar ambientar su cuarto con un poco de música, velas o algún otro elemento que los relaje y los haga sentir tranquilos mientras están juntos.

Sean empáticos

En estas situaciones es fundamental que hablen de lo que sienten y, sobre todo, que sean empáticos. No te tomes personal si tu pareja te dice que siente frustración al ser rechazada y evita sentir culpa cuando necesites decir que no algunas veces.

Si nada de esto funciona, siempre pueden hablar con un especialista en relaciones de pareja para que los oriente y les brinde la mejor solución.

(Con información de Psychology Today)

