Tu novio le dejó un comentario en su Instagram a una mujer diciéndole que era hermosa o te dijo que su colega estaba guapa. Por supuesto, eso despertó un poco de celos en ti, pero sobre todo incertidumbre: ¿qué significa eso para su relación?

¿Será que ya no le gustas? ¿O le gusta alguien más? ¿Van a cortar? Trata de no angustiarte, no necesariamente significa que algo malo va a pasar. Te explicamos qué significa y qué debes hacer cuando tu novio le dice hermosa a otras mujeres.

Mi novio le dice hermosa a otras mujeres: ¿qué significa?

Es una persona que conoce o una celebridad Tiene la confianza de decírtelo Te quiere poner celosa Le gusta Es humano

(Foto: Freepik)

Es una persona que conoce o una celebridad

Puede ser que haya dicho que una mujer es hermosa porque es su actriz o cantante favorita. Pero también puede ser que lo haya dicho porque es una amiga cercana a la que aprecia y le tiene cariño, por lo que es obvio que la considera bonita.

Tiene la confianza de decírtelo

También puede ser que tu novio se sienta en la suficiente confianza como para decirte que una mujer se le hace atractiva. Eso significa que piensa que no te vas a molestar si le dices algo así. Al final de cuentas, tú también puedes considerar a otras personas atractivas y eso no significa que ya no quieras a tu novio.

Te quiere poner celosa

También puede ser que te esté tratando de dar celos. Tal vez tuvieron una discusión reciente o es una persona tóxica que quiere llamar tu atención provocándote celos. Si ese es el caso, tocará el tema varias veces de manera sutil hasta que tú explotes y quedes como la celosa.

Para aprender más de...5 términos para entender las relaciones tóxicas: ¿te identificas?

¿Qué es?

En términos sencillos, una relación tóxica es aquella que te hace sentir peor en vez de mejor. Es una relación en donde te sientes sin apoyo, incomprendido, rebajado o atacado o cuando alguien amenaza constantemente tu bienestar físico y mental con sus palabras y sus acciones. El abuso físico y verbal es la señal más clara de toxicidad, pero hay formas más sutiles de ser tóxico. ▲ Ghosting:

Forma coloquial que hace referencia a una interrupción permanente y abrupta de la comunicación con otra persona sin darle una explicación o aviso previo; la persona que fue “ghosteada” intenta restablecer la comunicación pero no vuelve a obtener respuesta alguna. Esa desaparición fantasmagórica es lo que le otorga el nombre anglosajón de ghosting. ▲ Zombieing:

Otro término nuevo de las relaciones modernas es este, el cual se refiere a cuando alguien “vuelve de entre los muertos” y quiere volver a reconectar contigo después de haberte “ghosteado”. Por ejemplo, aquel individuo que había cortado toda la comunicación contigo, tiempo después y de la nada, te manda un mensaje o comenta alguna de tus fotos con la intención de volver a tener una relación. ▲ Caspering:

A diferencia del resto de los fantasmas, Casper es un fantasma que sí puede ser visto. Esa es la diferencia entre el “ghosting” y el “caspering”, en este último, la persona te da un previo aviso en el que te informa que va a cortar lazos contigo; aun así de vez en cuando se aparecen para ver tus historias de Instagram, Whatsapp o Snapchat. ▲ Gaslighting:

Es una forma de manipulación emocional en la que se socava la percepción de la realidad de una persona. El abusador miente y cambia los hechos al grado de hacer hacer que la otra persona se cuestione su realidad, sus recuerdos, sus percepciones y se sienta confundida e incluso dude de sí misma. Las personas que hacen gaslighting usan frases como: “eso nunca pasó”, “estás loca”o “estás inventando cosas”. ▲ Breadcrombing:

Se traduce como migajas de pan y es cuando alguien no está realmente interesado pero avientas migajas de pan a la otra persona para fingir que sí hay interés y mantener a la persona enganchada. Básicamente es dar falsas esperanzas y provocar sin nunca concretar nada; ya sea un mensaje de vez en cuando, interacciones en redes sociales pero que no pasan de ahí. Expertos mencionan que es un acto narcisista en el que se busca la atención y validación del otro. ▲

Le gusta

Por triste y doloroso que sea, si a tu novio le parece bonita otra mujer y comienza a pasar cada vez más tiempo con ella, puede ser que le guste. Fíjate en su lenguaje corporal, si busca estar cerca de ella o si le toca el hombro de vez en cuando. Platica con él acerca de sus sentimientos por la otra persona.

Es humano

Recuerda que es algo completamente natural sentir atracción por otras personas fuera de la pareja ya que es algo que está ligado a la química de nuestro cerebro, y, por lo tanto, no lo podemos controlar. Además, los seres humanos somos seres visuales, especialmente los hombres.

¿Qué hacer si mi novio le dice hermosa a otras mujeres?

No te angusties ni te vayas directo a los pensamientos catastróficos. Puede que su comentario sea completamente inofensivo y que no esté sucediendo nada malo entre ustedes. A veces la inseguridad que sentimos habla más de nosotros que de quien nos la hizo sentir.

Si aún así, tienes la sospecha de que algo no va bien en tu relación o de que tu novio siente una atracción emocional o sexual por otra mujer, lo mejor es discutirlo frente a frente y llegar a una resolución.

SIGUE LEYENDO:

(Con información de Thinkaloud.com)