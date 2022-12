Cuando conoces a una persona especial que llena de cariño tu vida, es natural que quieras que todos tus seres queridos la conozcan porque piensas que la recibirán con el mismo cariño que tu le das.

¿Pero y qué tal si tu familia o amigos no piensan que es una persona maravillosa como tú lo crees? ¿Qué tal si no les cae bien? Ciertamente eso afectaría tu relación de alguna manera.

¿Entonces cuál es el momento ideal para presentar a tu pareja? No sufras de más, aquí te lo explicamos.

¿A los cuántos meses deberías presentar a tu pareja con tu familia?

No hay una fecha exacta en la que deberías presentar a tu pareja. Esto puede variar en cada relación. Sin embargo, usualmente esto sucede después de cuatro o cinco meses, de acuerdo con Rachel Sussman, experta en relaciones.

Lo más recomendable es presentar primero a tu pareja con tus amigos. Cuando elijas hacerlo, asegúrate que sea en un evento casual, como una fiesta.

De lo que se trata aquí es de ver cómo se lleva tu pareja con tus amigos, de conocer su opinión de primera mano y de ver si podrían incluirlo en esta parte de tu vida.

Pero también toma en cuenta que no importa cuánta admiración sientas por tu pareja, tal vez no le pase lo mismo a tus amigos. Puede ser que a ellos no les caiga tan bien como tú quieres y está bien, no debes intentar forzar las cosas.

Reflexiona si las cosas van en serio

Antes de pensar en juntar a tu pareja y tu familia debes pensar muy bien es este paso que estás a punto de dar. Pregúntate a ti mismo realmente cómo te sientes y si de verdad crees que estás lista para dar este paso tan serio en tu relación. De otra forma no tiene caso que involucres a tu familia.

Antes de introducir a tu pareja con tu familia, es ideal que tu familia sepa que estás en una relación. No tanto como un anuncio oficial pero sí que estén conscientes de que tienes pareja. De otra forma, va a haber una sorpresa poco grata entre las dos partes.

Solo toma este paso si de verdad te sientes emocionada con la idea, pero si no te sientes muy segura, mejor olvídalo. En conclusión, el mejor momento para presentar a tu pareja es cuando sepas que van en serio. Si en realidad no ves un futuro con esta persona, mejor ahórrate las introducciones, por lo menos con tu familia.

