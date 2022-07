De acuerdo con el autor Gary Chapman existen 5 lenguajes del amor. Estos se refieren a las maneras en las que las personas reciben y expresan amor a otros.

Conocer el lenguaje de amor que tú y tu pareja tienen puede ayudar a mejorar la relación y a que los dos se sientan amados y apreciados.

En una relación el amor es fundamental y todos queremos sentirnos amados y apreciados pero a veces eso resulta difícil porque no sabemos cómo demostrar un afecto de tal forma que llene el corazón de la otra persona y le resulte suficiente.

Las frases “no me quieres como quiero” o “no sabes cómo amarme” son un reflejo de por qué a veces tenemos problemas al expresar amor de forma efectiva y es que no significa necesariamente que no se quiera a la otra persona.

Conocer el lenguaje del amor puede ayudarte a entender las necesidades de tu pareja. Te explicamos cuáles son los 5 lenguajes del amor.

(Foto: Pexels)

¿Cuáles son los lenguajes del amor y cómo saber cuál es el mío?

Los lenguajes del amor son formas en que las personas expresan amor. Estos son los 5 tipos de lenguajes del amor.

1. Palabras de afirmación

Las palabras de afirmación consisten en expresar afecto a través de palabras habladas, elogios o aprecio. Cuando este es el principal lenguaje del amor de una persona significa que le gustan que le expresen amor mediante palabras, notas de amor, mensajes o poemas.

2. Tiempo de calidad

Las personas con este lenguaje del amor quieren una atención total. Se sienten amados cuando su pareja está presente y poniéndole completa atención. Esto significa que cuando estén juntos dejen las distracciones de lado para estar completamente presentes. También ayuda mantener el contacto visual y escuchar activamente.

3. Tacto físico

Una persona con el tacto físico como principal lenguaje del amor se siente amada a través del afecto físico. Aparte del sexo, se sienten amados cuando su pareja les da la mano, les toca el brazo o les da un masaje al final del día, por ejemplo. La idea de esta persona de una cita perfecta puede incluir acurrucarse en el sofá con una copa de vino y una buena película. Simplemente quieren estar cerca de su pareja físicamente.

(Foto: Pexels)

4. Actos de servicio

En el caso de los actos de servicio, una persona se siente querida y apreciada cuando alguien hace cosas agradables por ella. Esto se puede manifestar como ayudar a lavar los platos, hacer recados o limpiar la casa. Les encanta que la gente haga cosas pequeñas por ellos y a menudo se les puede encontrar haciendo estos actos de servicio para los demás.

5. Recibir regalos

Hacer regalos es un símbolo de amor y afecto para alguien con este lenguaje del amor. No sólo valoran el regalo en sí mismo, sino también el tiempo y el esfuerzo que le ha dedicado la persona que se lo ha regalado.

Las personas cuyo lenguaje amoroso principal es recibir regalos no esperan necesariamente regalos grandes o caros; lo que les atrae es más bien lo que hay detrás del regalo. Cuando te tomas el tiempo de elegir un regalo específicamente para ellos, les dices que los conoces de verdad.

(Foto: Pexels)

¿Cómo saber cuál es mi lenguaje del amor?

Estas son algunas preguntas que te puedes hacer a ti o a tu pareja para descubrir cuál es su lenguaje del amor.

Te sientes más amado cuando tu pareja…

¿Te dice "te quiero" o elogia algo que has hecho?

¿Te sorprende con un regalo significativo?

¿Planea un viaje para los dos solos?

¿Hace los recados o la colada?

¿Te agarra de la mano mientras caminas?

Las parejas deben entender que el lenguaje del amor entre los dos puede no ser el mismo pero esto no significa que no sean compatibles solo hay que trabajar los malentendidos que se pueden suscitar.

Se trata de que las parejas aprendan a hablar sus lenguajes del amor para sentirse amados, apreciados y más felices.

(Con información de VeryWell Mind)