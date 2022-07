Cuando nos enamoramos, solemos creer que la relación durará para siempre. Siempre esperamos que esta sea la definitiva, que esta vez sea diferente, que no hay forma de que nada pueda pasar para romperla.

Las relaciones terminan por una gran variedad de razones. Los conflictos son una de las razones más comunes, pero a veces hay otros motivos que implican terminar una relación con alguien a quien todavía quieres, como la distancia, por ejemplo.

Entre las causas más comunes de las rupturas se encuentran las diferencias de personalidad, la falta de tiempo que pasan juntos, la infidelidad, la falta de interacciones positivas entre la pareja, la baja satisfacción sexual y la baja satisfacción general de la relación.

Terminar una relación es una de las cosas más difíciles que tenemos que hacer. No importa en qué punto del proceso de ruptura te encuentres, saber cómo romper bien puede ayudar a que esta transición sea más suave y menos dañina para ambos miembros de la pareja.

5 consejos para terminar una relación sin dañar a la otra persona

Estos son algunos consejos para terminar una relación de una manera buena, aunque no hay una sola forma “buena de romper”. Cada relación es diferente, y cada persona en una relación es diferente. Depende de ti tener en cuenta la personalidad, las necesidades y los sentimientos de tu pareja.

Reconoce que nunca es fácil Hazlo de frente Sé sincero pero no des demasiados detalles Haz una ruptura limpia Muestra simpatía

1. Reconoce que nunca es fácil

Debes entender que no hay ninguna forma de romper sin dolor. Pero no importa lo rota que esté la relación, terminar oficialmente causará dolor en ambas partes. Una vez que reconozcas que habrá dolor, podrás estar preparado para las consecuencias.

2. Hazlo de frente

Una de las peores cosas que puedes hacer al terminar con alguien es hacerlo por mensaje de texto o llamada, ya que estás demostrando que te importa poco la otra persona.

Tu pareja se merece la dignidad de una conversación cara a cara. Un entorno íntimo es posiblemente mejor, pero si te preocupa que tu pareja tenga una reacción violenta, un lugar público es más seguro.

(Foto: Pexels)

3. Sé sincero pero no des demasiados detalles

En general, la gente quiere saber por qué la dejan. Trata de ser honesto pero al mismo tiempo no digas cosas que lastimen la autoestima o la dignidad de tu pareja.

Utilizar una frase reflexiva como "no siento que seamos compatibles sexualmente" o "no creo que nuestros objetivos a largo plazo se alineen ya" son formas más agradables de expresar tus sentimientos. No hagas un repaso de las cosas que la otra persona hizo mal ni utilices clichés como "no eres tú, soy yo".

4. Haz una ruptura limpia

No propongas seguir siendo amigos. Evita decir "sigamos en contacto". Para seguir adelante con las rupturas románticas, hay que evitar más enredos emocionales con la ex pareja. Puede que más adelante vuelvan a ser amigos, pero no es el momento de considerar esta posibilidad.



5. Muestra simpatía

Expresa tu tristeza por la ruptura y comparte algunas cosas buenas de vuestro tiempo juntos. Que te dejen se siente muy mal. Puedes suavizar un poco el golpe hablando de algunos de los buenos momentos que compartieron juntos.

Quieres hacer sentir a la otra persona que ha tenido un impacto positivo en tu vida a pesar de que la relación haya terminado.

(Con información de Verywell Mind)