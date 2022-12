Entraste a Instagram y sin quererlo viste que tu ex formalizó su relación publicando su primera foto con su nueva pareja.

Sería deshonesto fingir que no te afectó y que no te quedaste pensando en eso toda la semana. Quizá hasta te volvieron a surgir sentimientos de rabia y dolor que creías superados.

Tener esos sentimientos es algo normal y es verdad que puede ser difícil de manejar una situación así. Descubrir que tu ex pareja ya está en un nuevo capítulo de su vida y tiene una nueva relación te puede afectar emocionalmente.

Una noticia así te puede provocar emociones negativas como rechazo, ira y tristeza e incluso puede ser que realizar tus actividades cotidianas se te haga difícil porque no te puedes concentrar en nada más que el dolor.

¿Qué hacer si mi ex ya tiene pareja?

¿Hay forma de salir de esta situación? ¿Qué puedes hacer para mejorar tu estado de ánimo? ¿Está bien enojarse o es algo que ya no tiene cabida? No te preocupes, te explicamos qué puedes hacer en este caso.

Reconoce tus sentimientos

Tal vez lo primero que hiciste tras enterarte de la noticia fue fingir que no te dolía y que todo estaba bien, pero la cosa de los sentimientos es que tienden a salir de una u otra forma. Para el cuidado de tu salud mental, lo mejor que puedes hacer es reconocer lo que sientes y luego procesar tus emociones. Cuando evitas sentir y lidiar con eventos negativos, el problema se hace peor.

Reflexiona lo que sientes

Puede que algunas personas sientan vergüenza de que su relación acabó, otras puede que se sientan furiosas con su ex y le echen la culpa de todo, otras personas pueden tener un ataque de ira.

Para comenzar a sanar primero tienes que entender qué sientes y después por qué te sientes así. Puede que lo que te de coraje es todo el tiempo que invertiste en la relación o que lo que te enoje sea que tu fuiste la culpable de terminar.

Una vez que seas honesta con tus sentimientos, lo mejor será comenzar a ver la situación con empatía y que te concentres en tu proceso de pensamiento. No permitas que te enganches con la situación ni que tengas pensamientos catastróficos.

Ten autocompasión

Puede que en estos momentos te estés comparando con la nueva pareja de tu ex y que sientas como que ella ganó y tú perdiste. Este tipo de pensamientos te pueden hacer sentir muy insegura de ti misma.

Aunque sea difícil evitar ese tipo de pensamientos, debes hacer tu mejor esfuerzo por tener autocompasión y perdonarte a ti misma. Recuerda que eres humana y que tu valor no lo define otra persona más que tú misma.

Reflexiona qué es lo que sigue para ti

Las personas sanan a ritmos diferentes y tienes que aceptar eso. Tal vez tu ex pareja ya sanó las heridas de la relación y terminó su proceso de duelo y si tu todavía no estás ahí, no te preocupes, no estás mal.

Si estás pensando si tú deberías tener una nueva relación también, considera si lo haces por las razones correctas. ¿Lo estás haciendo para poner a tu ex celoso? ¿Por qué te sientes vacía? ¿Por qué no quieres estar sola?

Busca estrategias para sanar

En vez de elegir mecanismos de defensa dañinos para tratar de sanar tus heridas, como tomar, ir de fiesta o tener sexo casual, debes proteger más que nunca tu salud física y mental. Solo porque tu ex tiene una nueva pareja, eso no significa que no te quiso ni te valoró.

Para sanar intenta crear una rutina de autocuidado, sal a la naturaleza, haz meditación, retoma un pasatiempo creativo, enfócate en tu propia felicidad, busca compañía y cariño en tu familia y amigos.

(Con información de VeryWell Mind)